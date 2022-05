Afgørende Nato-skridt i Finland

Det socialdemokratiske regeringsparti (SDP) i Finland har nikket ja til et Nato-medlemsskab, og dermed har Finland i praksis besluttet sig for at ansøge, lyder det fra dansk ekspert.

Beslutningen blev meddelt af den finske statsminister Sanna Marin (SDP).

- Som et resultat af den betydelige forandring af sikkerhedssituation i Finland og Europa, støtter SDP Finlands medlemskab af Nato. SDP støtter regeringsledelsen i at starte medlemsforhandlinger, siger hun ifølge Aftonbladet på et pressemøde lørdag.

Og når regeringspartiet melder sådan noget ud, er det koordineret med andre partier, lyder vurderingen fra Peter Viggo Jakobsen, professor ved Forsvarskademiet.

- Det er koordineret med de store partier. Det er noget, som man er 100 procent enige om. Det nytter ikke, at der er indenrigspolitisk splittelse i denne tid; det ville være noget, som russerne ville kaste sig over, siger han.

- Det samme kommer til at ske i Sverige.

I april holde Finland og Sverige pressemøde om mulig indtrædelse i Nato.

Sverige og Finland har reelt kæmpet side om side med Nato de seneste mange år, lyder det fra Peter Viggo Jakobsen.

- De facto har de været medlemmer; de manglede bare at skrive under på indmeldelsesblanketten.

Han peger videre på, at netop en del af krigen i Ukraine har været bundet op på, at Rusland har forsøgt at undgå, at flere lande blev medlem af Nato.

- Og det går ikke så godt med den strategi, så på den måde er det et stort nederlag for russerne. Symbolsk har det stor betydning, lyder det.

Både forfatningen i Sverige og Finland tillader at de respektive regeringer kan gå videre med indmeldelsesprocessen uden folkeafstemning.

Det ventes, at Sverige og Finland officielt sender ansøgning om indmeldelse i Nato mandag.

