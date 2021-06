Afgørende slag mellem Jensens Bøfhus og 3F

Fredag bliver en afgørende dag på det danske arbejdsmarked, når 3F og Jensens Bøfhus tørner sammen i Arbejdsretten:

Under stort set hele coronakrisen har de to parter ligget i konflikt, hvilket har betydet, at Jensens Bøfhus ikke har fået lønkompensation fra coronapakkerne.

Sagen startede i marts sidste år, hvor Jensens Bøfhus lockoutede alle medarbejdere, og siden opsagde bøfkæden overenskomsten med 3F. Baggrunden var, at Jensens Bøfhus ville have alle de ansatte over på samme overenskomst, der bliver brugt af Restaurant Flammen.

Efterfølgende iværksatte 3F konflikt mod Jensens Bøfhus, og når bøfkæden er i konflikt, kan den ifølge Beskæftigelsesministeriet ikke få lønkompensation.

Hovedrige ejere bag

Men det vil kæden ikke finde sig i, og derfor trækker den 3F i Arbejdsretten med krav om, at konflikten skal opløses, fordi den truer kædens eksistens:

- Helt grundlæggende synes jeg, at det er galt, at fagbevægelsen bruger coronasituationen til at udelukke mine medarbejder fra lønkompensation. Det er grunden til, at jeg går i Arbejdsretten med det her spørgsmål, siger Anders Nikolaisen, adm. direktør, Jensens Bøfhus.

Jensens Bøfhus er i dag ejet af nogle af Danmarks rigeste familier, og havde det ikke været for kapitaltilførsel fra dem, havde kæden ikke overlevet, fortæller direktøren.

Nogle af Danmarks rigeste står bag Jensens Bøfhus kom for alvor i vælten, efter selskabet i 2014 krævede, at Jensens Fiskerestaurant ændrede navn, så Jensen ikke blev brugt. Jensens Bøfhus vandt sagen, men tabte den i befolkningen. Efterfølgende blev Jensens Bøfhus i store dele af befolkningen boykottet, og millionoverskud blev vekslet til gedigne underskud. Sagen kastede selskabet ud i en kæmpe krise, og det betød i sidste ende, at Palle Skov Jensen måtte sælge sit livsværk. I dag er Jensens Bøfhus ejet af nogle af Danmarks rigeste familier. Ejerne tæller blandt andre: Østergaard Nielsen-familien, der har Selfinvest, og som ifølge Berlingske har en pengetank på 22,2 milliarder kroner. Gundersen-familien, der står bag Alex Gundersen Tobacco Company, er i ejerkredsen. Familien er ifølge Berlingske god for omkring en milliard kroner. Bøgh Sørensen-familien med Hans Carl Bøgh-Sørensen i spidsen har af Berlingske fået opgjort formuen til på 5,9 milliarder, og som har tjent mange penge på import af medicin under navnet Orifarm. Vis mere Vis mindre

- Vores branche er en af de mest pressede grundet corona. Og så vælger 3F at tage retten til det ultimative værktøj.

Frygter udfald

- Havde vi ikke haft adgang til kapitaltilførsel fra vores aktionærkreds, havde vi ikke været her i dag, siger han.

I 3F frygter man, at Arbejdsretten skal opløse konflikten, lyder det i et skriftligt svar fra Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær, 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

'Hvis Jensens Bøfhus A/S får medhold i Arbejdsretten, så forbyder man reelt de unge i at strejke for at få en overenskomst. Det vil igen betyde, at de skal genoptage arbejdet på de vilkår direktøren ensidigt har bestemt og som ligger væsentligt under fagets overenskomst. Det er virkelig problematisk.'

Undervejs har medarbejdere været ude og støtte både Jensens Bøfhus og 3F.