Afhængig af plastikkirurgi: - Jeg vil se 'perfekt' ud

Den italienske transkvinde Fulvia Pellegrino har brugt over en halv million kroner de sidste 15 år for at opnå, hvad hun betragter som det perfekte udseende.

Hun mener, at det er eneste måde, at hun kan opnå et værdigt liv, hvor hun ikke skammer sig hele tiden.

Det fortæller Fulvia i et interview med Barcroft TV.

Fulvia Pellegrino mener bestemt ikke, at det er sidste gang, hun er under kniven. Foto: Privatfoto

Fulvia Pellegrino, som egentlig hedder Fulvio, er født som en mand. Men inderst inde har hun altid vidst, at der var noget galt.

- Siden jeg var et barn, har jeg vidst, at jeg var en pige. Men jeg kommer fra en meget religiøs familie, så jeg gjorde ikke noget før jeg var i 40'erne, fortæller hun til mediet.

Igennem det meste af sit liv har hun prøvet at være ekstra maskulin, så hun kunne maskere sin indre trang til at være det modsatte køn.

Det var først i år 2000, at Fulvia Pellegrino fortalte sin kone, Marisa, hvad hun virkelig drømte om.

Marisa var tabt for ord, da hun hørte det. Og de aftalte at gå til psykolog sammen, så de kunne arbejde videre med transformationen.

Nul sex

Det kom bag på Fulvia Pellegrino, at hendes kone faktisk støttede hende.

- Det hele kommer an på personligheden, og ikke hvordan man ser ud, fortæller Marisa.

I dag lever parret ikke som mand og kone, men de ser sig som søskende.

- Marisa er ikke homoseksuel, så vi har ikke sex sammen. Jeg har jo bryster nu, men mit mandlige parti i den nedre region er stadig intakt. Dog har hormonbehandlingen dæmpet min trang til sex, lyder det fra Fulvia Pellegrino.

56-årige Fulvias brødre har også været støttende. Men hendes mor og far droppede kontakten med hende, da hun overbragte dem nyheden. Da hendes far døde for et par siden, blev hun nægtet at deltage til begravelsen.

Men har ikke stoppet hende i jagten på at fuldende sit udseende.

- Jeg er ikke tilfreds med min krop, fordi den ikke er perfekt.

Fulvia Pellegrino søger stadig hjælp hos kirurger, så hun kan blive den kvinde, som hun altid har drømt om at være.

Koste hvad det vil.