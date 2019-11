Afhængig af spil: 17-årig fundet død foran sin computer

Den kun 17-årige teenager Piyawat Harikun fra Thailand blev mandag eftermiddag af sin far fundet død foran sin egen computer. Læger har senere konstateret, at han døde i forbindelse med et slagtilfælde, som han angiveligt har fået efter i dagevis at have spillet computerspil og spist junkfood.

Han far Jaranwit har over for myndighederne i Thailand forklaret, at hans søn var dybt afhængig af computerspil. Derfor står han nu frem og fortæller historien for at advare andre mod, at det kan være meget farligt at spille for meget computer uden at hvile sig.

Det skriver flere medier, heriblandt AP og Mirror

Den 17-årige teenager fra Udan Thani i det nordlige Thailand tilbragte hele sin efterårsferie med at spille online-skydespil på sin computer. Hans forældre har forklaret, at han spillede computerspil hver nat. Om dagen trak han gardinerne for sine vinduer for at fortsætte med at spille.

Fandt sin søn død på gulvet

Den unge Piyawats far Jaranwitt gik ind på sin søns værelse mandag eftermiddag, hvor han fandt sin søn liggende livløs på gulvet lige ved siden af sin computerstol. Han forsøgte desperat at genoplive sin søn, men det var desværre for sent. Han var allerede død.

På computerbordet blev der fundet en stak tomme bokse efter al den junkfood, som Piyawat havde spist de seneste dage.

Nu advarer Jaranwit andre forældre og forklarer, at det er vigtigt, at de ikke lader deres børn blive afhængige af computerspil.

- Min søn var klog og klarede sig ganske godt i skolen. Men han havde et alvorligt problem med sin store afhængighed af computerspil, siger Jaranwit og tilføjer:

- Jeg forsøgte at advare ham om at spille så mange timer i træk. Og han lovede mig, at han ville skære ned på den tid, han brugte foran computeren. Men det var altså for sent.

- Jeg ønsker nu, at min søns død kan blive et eksempel og en advarsel til de forældre, der har børn, som også er afhængige af computerspil. De er nødt til at være mere strenge med henblik på at reducere deres børns tid foran computeren. Ellers kan det samme ske for deres børn, som der skete for min søn, afslutter Jaranwit.

Den døde drengs krop er nu bragt fra hospitalet og til et nærliggende buddhistisk tempel, hvor faren nu skal arrangere sin søns begravelse.