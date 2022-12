Samfund ... 3. dec. 2022 kl. 09:29 Gem artikel Gemt artikel

Afklaring efter 65 år: Passede Max bag tyskernes ryg

Jødiske forældre måtte under besættelsen efterlade deres spædbørn, da de flygtede til Sverige - to af dem blev passet af en nu 101-årig diakonisse, der i dag kan kaste lys over deres første tid