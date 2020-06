Afliver myte: Kvinder kører bedst

Seneste tal for trafikulykker viser, at mænd er involveret i dobbelt så mange trafikulykker som kvinder – og otte ud af ti dræbte i trafikken i 2019 var mænd

Det er en sejlivet fordom, at kvinder ikke kan køre bil. Men den forslidte talemåde har nok ikke så meget sandhed på sig.

I den seneste Transportvaneundersøgelse og Vejdirektoratets ulykkesstatistik, der har undersøgt danskernes kørevaner fra 2017-2019, taler tallene nemlig sit tydelige sprog.

Ud fra kønsdifferentieret ulykkestal er mænd involveret i dobbelt så mange trafikulykker i forhold til kvinder. Otte ud af ti dræbte i trafikken i 2019 var ligeledes mænd.

Det er med til aflive myten om, at kvinder er dårligere bag rattet, for spørger man afdelingsleder for Trafiksikkerhed i Vejdirektoratet, er kvinder langt sikrere bilister end mænd.

- Mænd topper desværre ulykkesstatistikken i undersøgelsen. Vi har noteret, at det godt kan være, at mænd oftere sidder bag rattet end kvinder, men det viser ikke nødvendigvis en korrelation i forhold til andelen af ulykker, siger Marianne Foldberg Steffensen, der påpeger, at Vejdirektoratet ikke har et ønske om at skabe splid mellem mænd og kvinder.

Mænd kører længere

For det er rigtigt, at der findes flere mænd, der suser på vejene, men gransker man i ulykkerne, er mænd generelt mere repræsenteret i færdselsuheld på et landsdækkende niveau. Dette gør sig samtidig også gældende for cykelulykker.

Ifølge undersøgelsen har mænd i gennemsnittet en rejselængde på 46 kilometer pr. dag (heraf 43 kilometer med motoriserede transportmidler), mens kvinder i gennemsnittet har en rejselængde på 35 kilometer pr. dag (heraf 32 kilometer med motoriserede transportmidler).

Samme undersøgelse viser også, at mænd brugte 59 minutter i trafikken på en gennemsnitlig dag (heraf 42 minutter i motoriserede transportmidler), mens kvinder brugte 55 minutter (heraf 36 minutter i motoriserede transportmidler).

Marianne Foldberg Steffensen nævner ydermere, at kvinder er mere villige til at overlade bilkørsel til manden, fordi mænd er flasket op med en overbevisning om, at 'de ikke vil køres af en kvinde'.

- I et tænkt eksempel, hvor der er flere kvinder med kørekort i bilen og kun en mand tilstede, vil han helt sikkert hellere træde til som fører. Men det ændrer sig nok over de kommende generationer.

Kørelærer skal skræddersy deres undervisning alt efter, om det er en kvindelig eller mandlig elev, mener Marianne Foldberg Steffensen. Foto:Shutterstock

Mænd er mere risikovillige

Marianne Foldberg Steffensen håber på, at vi med den nyeste viden kan lave målrettede kampagner mod mænd, så de måske kan blive mere forsigtige og dermed få statistikken til at gå den rigtige vej.

- Det er vigtigt, at vi bliver opmærksomme på problemet. For eksempel så kørelærere ved, okay, der ER faktisk forskel på mænd og kvinders måder at køre bil på, fortæller afdelingslederen, der ikke mener, at teoriundervisningen nødvendigvis skal være anderledes.

- Vi kan jo se, at mænd er mere risikovillige og er mere tilbøjelige til at køre spirituskørsel end kvinder, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Hvad angår parkeringsevne og eventuel forekomst af 'bil-buler', mener Marianne Foldberg Steffensen, at hun ikke er den rette til at komme med en valid konklusion.