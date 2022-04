Afliver Titanic-myte: De var ikke tumper

På denne dag for 110 år siden ramte Titanic det berygtede isbjerg og sank efterfølgende mod havets bund. Men selvom skibet af mange er udskældt, var folkene bag forud for deres tid, mener ekspert

Over 1500 mennesker mistede livet, da Titanic kort før midnat 14. april 1912 ramte et isbjerg, som flænsede skibets skrog og tvang det mod Atlanterhavets bund.

Men ifølge Hans Otto Kristensen, der er skibs- og søfartsekspert for Ingeniørforeningen i Danmark, var folkene bag dødsskibet faktisk forud for deres tid.

- Jeg vil meget gerne have manet til jorden, at de ingeniører, der konstruerede det, var nogle fuldstændige tumper, fordi det var de ikke. De var forudsigende, siger han.

'Titanic synker, 1500 dør,' lød det på forsiden af avisen The Boston Daily Globe i april 1912. Arkivfoto: Chris Pietsch/Ritzau Scanpix

Titanic var i sin tid skibet, som ikke kunne gå ned, men alligevel gjorde det. Men ifølge Hans Otto Kristensen var det aldrig folkene bag det majestætiske skib, som stod bag myten om skibet, der ikke kunne synke.

- Enhver, der konstruerer skibe, også mig selv, vil aldrig komme med sådan et udsagn, fordi alt kan ske i denne verden, siger han.

- Der er mange mennesker, som har udråbt det som et af de mest forfærdelige skibe, men det havde langt flere redningsbåde, end det reelt skulle have haft på det tidspunkt, forklarer eksperten.

Samtidig er et skib inddelt i vandtætte afdelinger, så hvis der går hul i skroget, så løber vandet ikke ud i alle andre dele af skibet. Også på det punkt var Titanic forudsigende, mener eksperten.

- På det felt var Titanic også inddelt langt mere genialt, end kravene på det tidspunkt var, fortæller Hans Otto Kristensen.

I dag ligger Titanics vrag på bunden af Atlanterhavet. Her er kaptajnens badekar fotograferet, som det nu ser ud på havets bund. Arkivfoto: AP

Faktisk var det lige ved, at inddelingen i vandtætte afdelinger kunne have reddet de mange mennesker, som mistede livet i tragedien.

- De der vandtætte afsnit bliver ført op til et pænt stykke over vandlinjen, men var de blevet ført bare fire-fem meter højere op, så ville der ikke have været noget at skrive om i dag, fordi så var Titanic ikke gået ned, forklarer Hans Otto Kristensen.

