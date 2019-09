Aflyser alle afgange: Færgeuheld i Sjællands Odde

Ved indsejling i Sjællands Odde ramte en færge fra Molslinjen ind i havnekajen.

Det er dårligt nyt for alle, der skulle have sejlet med den til Aarhus i dag, da Molslinjen grundet skaderne har måttet aflyse alle færgens afgange for i dag. Det drejede sig om i alt fire sejladser frem og tilbage mellem Aarhus og Sjællands Odde.

- Molslinjen kommer ind, og der lyder et stort brag. Så går der noget tid, og så får vi at vide, at den er aflyst, siger Ulla, som ventede i sin bil på at komme med færgen, da det skete.

Færgen fik skader på fronten ved ulykken.

- Den har haft en berøring med kajen, og det betyder, at den udgår af sejlplanen i dag, siger Jesper Maack, pressechef hos Molslinjen, til TV2 Østjylland.

Der kom ingen til skade ved ulykken. Dem, der skulle have været med færgen, bliver informeret om deres muligheder af Molslinjen i en SMS.