Aflyser flokimmunitet: Derfor giver Brostrøms mål stadig mening

Statens Serum Institut afviser, at flokimmunitet er en mulighed i Danmark, men målsætningen om at få 90 procent vaccineret giver stadig god mening, mener ekspert

I begyndelsen af epidemien var flokimmunitet muligt med 60 procents vaccinetilslutning.

Derefter blev grænsen flyttet til 70 procent.

På mandagens pressemøde lød det så gentagne gange fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at 90 procent af befolkningen over 12 år skal færdigvaccineres inden 1. oktober.

Men flokimmunitet er ikke længere en reel mulighed, lyder det fra Statens Serum Institut.

Delta spolerer drøm

Da de første vacciner i december 2020 ankom til Statens Serum Institut i København, vurderede instituttet ellers, at 70 procent var den magiske grænse til at nå det forjættede land.

Tidligere i august havde piben fået en anden lyd.

- Hvis vaccinerne var 100 procent effektive mod de varianter, der er i spil nu, og vi havde en 100 procent vaccinationsdækning blandt dem, der er 12 år og ældre, så kunne vi tale om at nå egentlig flokimmunitet imod deltavarianten. Men sådan er virkeligheden desværre ikke, det kan vi ikke opnå, sagde Tyra Grove Krause, afdelingschef i SSI, til B.T.

FAKTA: Mere end fire millioner er nu færdigvaccineret Der er det seneste døgn givet omkring 19.263 vaccinestik, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI). Samlet set har 74,7 procent af befolkningen påbegyndt deres vaccinationsforløb. Det svarer til 4,37 millioner personer. I alt 68,9 procent af befolkningen regnes nu som færdigvaccineret. Det er i alt 4,03 millioner borgere. I øjeblikket bliver vacciner tilbudt alle personer, der er fyldt 12 år. SSI opgør andelen af vaccinerede i forhold til hele befolkningen, fordi man ønsker at vurdere, hvor tæt Danmark er på flokimmunitet. Læs her, hvordan det skrider frem med de forskellige vaccinationsgrupper: * Gruppe 1-9: I vaccinegrupperne 1-9 indgår blandt andet borgere over 65 år, sundhedspersonale, særligt udsatte og deres pårørende. Her har 1.567.133 fået første stik med en vaccine. Det svarer til 96,6 procent af målgruppen. 1.558.284 er færdigvaccinerede. Det svarer til 96,0 procent. * Gruppe 10A: Borgere i alderen 60-64 år: Påbegyndt: 264.211 personer (93,4 procent). Færdigvaccinerede: 261.906 (92,6 procent). * 10B: Borgere i alderen 55-59 år: Påbegyndt: 319.547 (91,9 procent). Færdigvaccinerede: 315.578 (90,7 procent). * 10C: Borgere i alderen 50-54 år: Påbegyndt: 306.310 (90,2 procent). Færdigvaccinerede: 300.687 (88,6 procent). * 10D1: Borgere i alderen 16-19 år samt 45-49 år: Påbegyndt: 522.172 (85,8 procent). Færdigvaccinerede: 493.816 (81,1 procent). * 10D2: Borgere i alderen 20-24 år samt 40-44 år: Påbegyndt: 519.831 (79,9 procent). Færdigvaccinerede: 476.311 (73,2 procent). * 10D3: Borgere i alderen 25-29 år samt 35-39 år: Påbegyndt: 487.183 (72,8 procent). Færdigvaccinerede: 389.104 (58,1 procent). * 10D4: Borgere i alderen 30-34 år: Påbegyndt: 239.668 (69,6 procent). Færdigvaccinerede: 174.453 (50,7 procent). * 11: Borgere i alderen 12-15 år: Påbegyndt: 144.767 (53,2 procent). Færdigvaccinerede: 61.805 (22,7 procent). Bemærk, at opgørelsen kun medregner de vaccinerede borgere, som stadig er i live og har bopæl i Danmark. Antallet af personer, der har fået første stik, omfatter også dem, der har færdiggjort vaccinationen. De, der har fået vaccinen fra Johnson & Johnson, som kun kræver ét stik, er også med i begge tal. SSI gør opmærksom på, at der kan være en forsinkelse i registreringen af de givne vacciner. Kilder: Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen. Vis mere Vis mindre

Fornuftig målsætning

Men ifølge Christian Wejse, der er epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital, er det stadig en fornuftig målsætning at få 90 procent af alle borgere over 12 år vaccineret.

- Jo flere der er vaccineret, jo bedre er vi overordnet stillet, og jo mindre spredning kommer vi til at se. Derfor er det jo et spørgsmål om, at man forsøger at nå op til det niveau, fordi det medfører en lavere spredning i samfundet, hvilket vi har brug for.

Christian Wejse er enig med SSI's Tyra Grove Krause i, at drømmen om flokimmunitet er død.

- Ja. Vi kommer næppe til at se en flokimmunitet på niveau, som den vi eksempelvis har over for mæslinger. Men vi kommer nok alligevel til at have så mange elementer af flokimmunitet, at befolkningen overordnet set vil være godt beskyttet.

- Gør det dig nervøs for, at vi så går en hård vinter i møde med høje indlæggelses- og smittetal?

- Jeg tror godt, vi kan komme til at se højere tal, end vi har nu, hvis vi kigger på puljen af dem, der endnu ikke er vaccineret eller kun har fået første stik i Danmark. Det er en relativt stor pulje på op mod 1,5 millioner mennesker, som kan blive ramt, plus dem der ikke har fuld effekt af vaccinen. Men det vil jeg ikke sige, at jeg er nervøs ved, for det tror jeg godt, at vi kan håndtere.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra både Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.