Aflyser julefrokoster og giver maden til de ældre

Sabro Kro ved Aarhus har besluttet at aflyse alle store julefrokoster - overskudsmaden gives til det lokale plejehjem

De tog fra den ene hånd og gav til den anden, men ingen sad tilbage og var sure eller kede af det.

Som sådan kan det seneste døgns historie om Sabro Kro vest for Aarhus lyde i en forkortet og forenklet version.

Efter statsminister Mette Frederiksens seneste pressemøde og de restriktioner, der fulgte med, og, ikke mindst, en vis variant af covid-19 kaldet omikron er kommet på alles læber, var det ikke svært for koncernchef Thomas Jensen hos Montra Hotels, der ejer Sabro Kro, at tage beslutningen om at aflyse alle de resterende, store julefrokostarrangementer på det populære spisested.

- Vi har ikke fået en eneste sur eller vrissen kommentar, men har kun mødt sympati og forståelse, siger Thomas Jensen.

Sabro Kro med adresse ved den trafikerede Viborgvej vest for Aarhus har lukket ned for store julefrokost-arrangementer, og det koster på bundlinien. Til gengæld bliver mange ældre på det lokale plejehjem glade, fordi de får foræret en del af overskudsmaden og drikkevarerne. Foto: PR Foto

Beslutningen betyder, at Sabro Kro bare i den kommende weekend mister omsætning svarende til 600.000 kroner samtidig med, at kroen står med masser af mad og drikkevarer, som to store selskaber henholdsvis fredag og lørdag skulle have fortæret.

- Vi har på få timer, siden det kom frem om vores aflysninger, solgt en del af maden. Resten forærer vil til det lokale plejehjem, siger Thomas Jensen.

Afbud begyndte at tikke ind

Således får de ældre og personalet ved Lokalcenter Sabro glæde af blandt andet den tilbageværende del af i alt 60 kilo flæskesteg. Dertil kommer blandt andet and, rejer, snaps og juleøl.

Det er i sagens natur ikke uden ærgrelse, at den svære beslutning blev truffet. Ikke mindst fordi forventningsglæden - også hos de ansatte og folkene bag Sabro Kro - var ekstra stor i år efter snart to år med coronaspøgelset på skuldrene.

- Alle vores julefrokoster var allerede udsolgt i oktober, men da omikron-varianten så småt kom til Danmark i november, begyndte afbuddene at tikke ind. Derfor var det heller ikke svært at aflyse, og vi mener, at det er det mest ansvarlige at gøre, siger Thomas Jensen.

Beslutningen gælder dog ikke de mindre selskaber, men udelukkende de større med mange deltagere og musik og dans.