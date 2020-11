Aflyser snevejr: Skyder TV2-prognose ned

Mens TV2 forudser mulighed for snevejr, er DMI sikker på, at det kun bliver til regn

Besøger man TV2.dk er tophistorien, at Sne og slud er på vej ind over Danmark, men glæd dig ikke for hurtigt til at skulle ud og skovle sne: DMI skyder prognosen ned og aflyser den hvide himmel over Danmark.

TV2-meterolog Anders Brandt skriver ellers:

'Mandag aften og natten til tirsdag kan der være hvidt i luften - og måske også på jorden. En front er fra vest på vej ind over Danmark. Den kan give både slud og sne flere steder i landet.'

Men det kommer ikke på tale, slår DMI fast:

- Jeg vil sige, at langt de fleste steder, er det faldet som ganske almindelig regn. Der har, ind i mellem, været tendens til en lille smule slud, men det er ikke rigtig noget, der er blevet liggende nogen steder, siger Trine Pedersen, vagthavende, DMI:

- Og det er ved at være overstået.

- TV2 skriver, at der kan falde sne mandag aften eller natten til tirsdag?

- Ja, men det havde prognoserne også en lille smule tendens til. Vi har også selv haft skrevet lidt om det i udsigterne, men vi må ligesom konstatere, at det er blevet til et varsel af regn.

- Du ville ikke vurdere, der er sne på vej?

- Nej, desværre, siger Trine Pedersen.

Temperaturerne vil blive mellem frysepunktet og fem grader i nat. Tirsdag bliver der op til syv grader.