Aflysningerne vælter ind: - Det er tæt på uoverskueligt

Onsdag aften præsenterer statsminister Mette Frederiksen nye restriktioner for at bekæmpe coronasmitten.

Men allerede inden befolkningen har fået at vide, hvad de nye restriktioner indebærer, så har folk taget konsekvensen af nyheden.

Det fortæller administrerende direktør på Nørrebro Bryghus, Martin Thomsen, der har modtaget flere aflysninger i deres restaurant, selvom der endnu ikke har været pressemøde.

- Det er gået rigtigt stærkt. De næste tre dage har halvdelen af vores gæster aflyst, siger Martin Thomsen til Ekstra Bladet.



Martin Thomsen vidste allerede godt i går, da rygterne begyndte at sprede sig om nye restriktioner, at han i morges vil træde ind til en indbakke med aflysninger.

- Jeg frygtede det med det samme, fordi vi har jo lært det seneste halvandet år, at få restriktioner kan få meget store konsekvenser i vores branche.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Tirsdag lød det fra Mette Frederiksen, at der kan komme flere restriktioner på grund af omikron.

De økonomiske konsekvenser kan blive store, og restriktionerne kan betyde et tab på en halv millioner kroner for Nørrebro Bryghus, fortæller Martin Thomsen.

- Det er tæt på uoverskueligt. December er en de allerbedste måneder på året i vores branche, og vi har kæmpet os igennem halvandet år, hvor det har svært med restriktioner, siger direktøren og fortsætter:

- Man havde håbet på, at man virkelig kunne lave en overskud i denne måned, og nu bliver realiteten bare, at vi får et underskud.i stedet for.

Hvis Epidemikommissions anbefalinger bliver vedtaget, efterlyser den administrerende direktør, at der vil være mulighed for økonomisk kompensation for den tabte fortjeneste.

- Vi ønsker selvfølgelig at gøre, hvad vi kan for at få samfundet bedst muligt igennem. Jeg synes desværre bare, at vi står tilbage med en oplevelse af at vores branche har taget en rigtig stor tørn, men at vi også bliver efterladt med en stor regning. Det er jeg ked af, afslutter Martin Thomsen.