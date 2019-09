Afrikansk dræber-virus truer danske fugle

Fugleflokke på tværs af Europa falder om på stribe med afrika-virussen Usutu. Danske solsorte falder om på stribe, virussen frygtes at have ramt Danmark

Flere og flere danskere er siden foråret faldet over døde solsorte. Dansk Ornitologisk forening har modtaget over 100 henvendelser fra danskere, som er stødt på døde eller døende solsorte. Statens Serum institut obducerer nu flere solsorte med frygten for at finde den afrikanske fuglevirus Usutu, der har mange liv på samvittigheden.

Det skriver TV2 Øst.

Sygdommen er endnu ikke fundet i de danske solsorte, men den har allerede hærget vores nabolande.

De seneste år har Tyskland, Holland og Belgien været ramt af massedød blandt solsorte. Ligesom der er konstateret et tilfælde af Usutu på Gotland i Sverige ifølge Dansk Ornitologisk Forening.

- Usutu virus blev første gang set i Sydafrika og overføres med myg, som suger blod fra vilde trækfugle, der overfører sygdommen fra et område til et andet. På den måde er viruset blevet overført til det sydlige Europa for 20 år siden, siger Knud Flensted, der er biolog i

Dansk Ornitologisk Forening til TV2 Øst.

Virus rammer også mennesker

Mennesker er ikke helt fri for den afrikanske solsorte-dræber.

- I Sydeuropa ser vi få tilfælde af mennesker, der får Usutu virus. Den kan være dødelig hos svagelige personer, men hvis man er stærk og har et almindeligt immunforsvar, så er risikoen for at blive meget syg ikke stor, siger Louise Lohse, der er dyrlæge og seniorforsker på Afdelingen for Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik på Statens Serum Institut til TV2 Øst.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, I hvor stort omfang Usutu virus vil påvirke solsorte-bestanden her i Danmark.

- Jeg tror ikke, at det bliver en katastrofe. Det er ikke sådan, at solsorten forsvinder, det tror vi ikke, men der vil være en markant påvirkning og tilbagegang i nogle områder. Men arterne tilpasser sig sygdom i den vilde natur, så den skal nok overleve, siger Knud Flensted til TV2 Øst.