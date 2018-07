Afrikansk savannevarme rammer Danmark: Nu kan hedebølgen strømme ind over os

Varmen fortsætter, og i den kommende uge er der stor risiko - eller chance om man vil - for, at landet bliver ramt af en hedebølge

De danske plæner får ikke lov at restituere, men bliver derimod stegt af en endnu mere voldsom varme end tidligere.

Dan Nilsvall, der er vagtchef ved DMI, spår om en hedebølge, der vil ramme Danmark næste uge. Varmen kommer ifølge DMI helt nede fra Afrika.

- Det ser desværre ud, som om at det tørre vejr fortsætter. Der er mulighed for lokale byger i Jylland torsdag, men det bliver ikke det store, siger han til Ekstra Bladet.

Nedenfor kan du se den vilde effekt vejret har haft på Danmark i forhold til sidste års sommer.

Interaktivt element

Savanneheden svitser Danmark

Det danske landskab kunne til forveksling snart ligne den afrikanske savanne, og det er meget passende, eftersom den varme luft i næste uge kommer fra Afrika.

- Det skyldes, det vi meteorologer kalder for blokering. Det vil sige et kraftigt højtryk over Østeuropa samt et omfattende lavtryk vest for Skandinavien. Vesteuropa og Danmark bliver nu liggende midt imellem disse tryksystemer i en længere periode med sydlige vinde i højden, som efterhånden sender den varme luft op mod Danmark, skriver vagtchefen på DMIs hjemmeside.

Definitionen på en hedebølge lyder, at der skal være over 28 grader i mere end 50 procent af landet i tre dage. Det mener Dan Nilsvall, der er stor risiko for i den kommende uge.

- Som det ser ud nu i vores model, er det meget sandsynligt, at vi får en hedebølge, siger han.

Den højeste temperatur, der er målt i juli nogensinde, ligger på 35,3 grader, som blev målt i 1941 i Viborg. Vagtchefen vil ikke udelukke, at vi kan slå den rekord i den kommende uge, men han hælder mest til, at temperaturerne holder sig mellem 28-32 grader.

