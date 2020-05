Harparanda og Tornea er det ultimative eksempel på det talesprog, som Mette Frederiksen (S) har brugt utallige gange under coronatiden.

De er sammen - hver for sig.

Grænsen mellem Sverige og Finland skiller på papiret - eller landkortet - de to byer ad, men praktisk talt er indbyggerne bundet sammen.

Eller det var de i hvert fald engang. For med udbredelsen af covid-19 er afstanden mellem de to byer blevet større end nogensinde.

I midten af marts valgte Finland at lukke landets grænser som følge af pandemien. I Tornea og Harparanda fik den politiske beslutning konsekvenser, som drager paralleller til efterkrigstiden i Berlin.

Foto: Pär Bäckström/TT/Ritzau Scanpix

Mulighederne for at tage over grænsen til den sammenhængende naboby er forsvundet, og bybilledet er præget af barrierer og vagter, der sørger for, at ingen passerer.

Det skriver Aftonbladet, som har besøgt grænseområdet, der lige nu minder om den tyske hovedstad før murens fald.

- Det var lettere at passere grænsen under krigen, end hvad tilfældet er nu, siger Sven Tornberg, der repræsenterer Centerpartiet i kommunalrådet i Harparanda.

Kærestepar er afskåret fra hinanden. Familiemedlemmer kan kun se hinanden på afstand, og venner må spejde efter samvær.

Premierløjtnanten Jari Rantala står i midten af det hele. Han er egentlig pensioneret, men blev kaldt tilbage i tjeneste i tre måneder for at styrke besætningen ved grænsen under nedlukningen.

Foto: Pär Bäckström/TT/Ritzau Scanpix

Her skal han sammen med omkring 50 andre kolleger sørge for at svenske og finske borgere holdes adskilt langs barrierne.

- Det er beklageligt, at det skal være på den her måde lige nu. Det er jo den samme by, og normalt er her så åbent. Men vi er nødt til at holde folk fra hinanden. Her træffes kærester, som bor på hver sin side af grænsen for at kysse og kramme. Det må de ikke gøre, siger Rantala til Aftonbladet.

Og derfor er borgerne i de to byer, der til dagligt deler alarmberedskab og fjernvarme, pludselig alarmerende fjernt fra hinanden.

I stedet for at sende flette fingre, bruger de deres egne til at forme hjerter og sende hilsner over barrierne.

Sådan vil det vare ved, indtil grænsen åbner igen. Foreløbig har den finske regering bebudet, at man gradvist vil lempe for reglementet om nedlukningen i midten af maj.