Afskaffer 228 år gammel bande-lov: - Til helvede med den

Snart behøver borgere i Virginia, USA ikke holde de sproglige nuancer tilbage, når de bevæger sig i offentligheden.

En gammel lov fra 1792 har indtil nu gjort det forbudt både at bande og være fuld i offentligheden. Men den lov bliver nu afskaffet.

Det skriver CNN.

Brug af kulørte ord har medført en bøde på $250 - svarende til 1.730 danske kroner.

- Jeg er taknemmelig for at senatet stemte for at afskaffe loven. Til helvede med den, siger demokraten Dawn Adams til CNN.

I 1971 erklærede den amerikanske højesteret, at 'den ene mands vulgaritet, er en anden mands lyrik'.

Men til trods for det bestod forbuddet i Virginia.

Det er uklart, hvor mange der er blevet dømt for at have en beskidt mund, men det kunne ifølge The Washington Post tyde på, at antallet er relativt lavt.

I regionen Arlington er tre ud af de 230.000 beboere blevet dømt over en toårig periode.