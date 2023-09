Afskaffer rusture: - Det er egenrådigt

Lunkne Slots-øl, malplacerede selskabslege og en stor portion helt uduelig pasta/kødsovs.

En klassisk opskrift på en rustur for nye studerende, der skal lære hinanden at kende, inden de kaster sig over skolebøgerne på de videregående uddannelser.

Altså medmindre du skal gå på DTU.

Det er netop kommet frem, at rusturen officielt afskaffes for de nye studerende på 'Europas førende ingeniøruddannelse' fra næste år.

Begrundelsen lyder på, at kun 54 procent af de studerende deltager ved skolens rustur.

Ifølge dekan for skolens studiemiljø og bacheloruddannelser, Lars D. Christoffersen, kan det lave deltagertal være et billede på flere ting.

- Der er nogen, der har familie og en anden slags erfaring i bagagen. Der er andre, der har arbejde og sommerferiejob. Og så er der nogen, der frygter grænseoverskridende adfærd i studiestarten. Og vi vil jo gerne have, at alle har en tryg start på DTU, siger han til Ekstra Bladet.

'Helt ude i skoven'

Tidligere har der været initiativer som alkoholfri rusture, rusture på campus eller andre tiltag, der skulle gøre det mere attraktivt og indbydende for alle nye studerende at tage et par overnatninger med deres nye kammerater.

De muligheder er imidlertid også ude nu, og det er ikke en beslutning, der falder i god jord hos alle.

Blandt andet har DR kunne afdække, hvordan nogle studerende er dukket op med tilråb og bannere, hvor de ønsker at få den klassiske rustur tilbage.

Og også bachelorstuderende i software-teknologi Emil Sean Skovgaard mener, at er 'helt ude i skoven'.

Emil Sean Skovgaard læser software-teknologi på DTU og er startet i år. Privatfoto

- Alle hader det

Den 20-årige studerende har selv været på rustur ved dette års studiestart og mener ikke, at han kunne have været den foruden.

- Man får både tætte og løse bekendtskaber af den tur, og derfor tror jeg ikke, at det er den rigtige beslutning. Jeg tror, at folk får en dårligere studiestart på grund af det her.

Han påpeger, at han ikke har mødt nogle positive reaktioner på udmeldingen.

- Jeg synes ikke, at de har diagnosticeret det rigtigt. Det er egenrådigt, og man har ikke lyttet til eleverne. Alle hader det, siger han.

Desuden tilføjer Emil Sean Skovgaard, at han mener, der burde have været et forum, hvori man kunne diskutere, hvordan man optimerer rusturen fremfor at afskaffe den.

- Det var jo bare en hammer, der kom ned fra toppen. Jeg tror, den kommer til at mangle.

Sådan svarer han

Men det er altså ikke noget Lars D. Christoffersen til at ændre mening.

Til kritikken om, at han ikke har lyttet til eleverne, lyder svaret:

- Den beslutning har jeg truffet - korrekt.

Du kan læse herunder, hvad der ligger til grund for beslutningen af afskaffelsen.