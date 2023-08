Afskrækker asylansøgere: Tyskland kritiserer Danmark

I Tyskland hedder den øverste politiske leder Olaf Scholz. I Danmark hedder hun Mette Frederiksen.

Fælles for de to er, at de begge er socialdemokrater, men når det kommer til flygtningepolitikken ophører sammenligningerne også.

Det skriver det tyske medie Bild, der har kortlagt landenes forskelle i asylpolitikken.

Og Danmark får en hård medfart.

'De danske socialdemokrater har i modsætning til Tyskland en hård og til tider kontroversiel asylpolitik', skriver mediet.

Migrationstallene eksploderer i Tyskland under Olaf Scholz' ledelse. I Danmark falder de fortsat. Foto: Britta Pedersen/Ritzau Scanpix

19. plads

Den danske flygtningepolitik er over årene blevet strammet igen og igen, og det har betydet, at Danmark modtager fortsat færre asylansøgere end de fleste andre EU-lande.

Ifølge Danmarks Statistik ligger Danmark i 2023 på en 19. plads i EU målt i forhold til antallet af asylansøgere per indbygger.

Det har været et politisk mål at bringe antallet af asylansøgere ned, men det er altså også noget, der vækker opsigt i udlandet.

Bild har da også noteret, at migrationstallene eksploderer i Tyskland, mens de i Danmark gør det modsatte.

Og så opremser mediet eksempler på de seneste års stramninger af asylpolitikken.