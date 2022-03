Afslørende besked: Dickpic-forklaring smuldrer

Forklaringen smuldrer nu for en kommunalchef, der i sidste uge sendte upassende beskeder og dickpics fra sin Instagram-profil til en fremmed familiefar.

Til Ekstra Bladet forklarede manden, der er øverste ansvarlig for et forvaltningsområde i en dansk kommune, at hans Instagram-konto blev hacket i sommeren 2021.

Ifølge kommunalchefen måtte det derfor være hackeren, der igennem et halvt års tid havde sendt 'underlige beskeder' og uopfordrede dickpics.

Men Ekstra Bladet kan nu afsløre, at kommunalchefen allerede for to år siden sendte upassende beskeder om at være nøgen. Altså halvandet år inden, at det påståede hackerangreb skulle være fundet sted.

'Gerne være nøgen'

Da forfatter og foredragsholder Lasse Løager havde fødselsdag i januar 2020, ønskede kommunalchefen ham tillykke i en Messenger-besked.

'Hjertelig tillykke', skrev han sammen med dannebrogsflag og champagne-emojis.

Lasse Løager, der ikke kender kommunalchefen, takkede for hilsnen og modtog derefter den ligefremme besked.

'Gerne være nøgen med dig. Blinkesmiley. Blinkesmiley.'

Sådan skrev kommunalchefen til Lasse Løager i januar 2020. Foto: Skærmbillede

Det fik Lasse Løager til at blokere kommunalchefen, men han tog et skærmbillede af chatten, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Lasse Løager mindes, at han tænkte, det var meget 'grænseoverskridende' og 'unødvendigt' med sådan en besked.

- Jeg ville nødigt være ansat under ham. Jeg havde bare fødselsdag, og så sendte han den besked. Jeg kan slet ikke se, hvorfra han fik idéen til, at jeg skulle gide det, fortæller forfatteren.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at spørge kommunalchefen, hvem i alverden der sendte beskeden til Lasse Løager, da den jo blev sendt, længe før at 'en hacker' begyndte at sende underlige beskeder fra sommeren 2021 til nu.

Politianmeldt

Ekstra Bladet kunne i tirsdags fortælle, at også familiefaderen Johan Åséll var modtager af upassende beskeder fra kommunalchefen.

Men modsat Lasse Løager slap han dog ikke for også at få tilsendt dickpics og kysse-emojis.

Johan Åséll, der heller ikke kender kommunalchefen, har politianmeldt ham.

Sådan så det ud, da Johan Åséll modtog beskeder fra kommunalchefen på Instagram i marts. Foto: Skærmbillede

Lidt naiv

Alligevel havde kommunalchefen hverken skiftet koden til profilen eller overvejet at lukke den, da Ekstra Bladet konfronterede ham. Det til trods for, at 'den anden person, der har adgang til profilen', har sendt 'underlige beskeder' til folk.

- Har du aldrig overvejet at lukke profilen eller skifte din kode?

- Nej. Altså, det kan godt være, at jeg er en lidt naiv person. Jeg tænkte bare, at det var ærgerligt i forhold til de kontakter, jeg havde. Det var det, jeg tænkte.

'Jeg skal videre'

- Hvad tænker du om, at folk rundt om i Danmark modtager billeder af dig nøgen?

- Det synes jeg da ikke er vildt behageligt.

- Det tror jeg heller ikke, at de synes, og det er derfor, det undrer mig, at du ikke har gjort mere for at lukke hackerne ude af Instagram ...

- Ja, det kan man jo altid synes, men jeg bliver simpelthen nødt til at skulle videre nu.