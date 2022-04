Afslører 1989-plan for atomangreb mod Danmark

En dansk historiker har fundet en 42-sider lang operativ plan for et atomangreb mod Danmark fra Den Kolde krig.

Helt præcist er planen fra 1989, og alene i første fase skulle Danmark udsættes for 131 atommissiler og -bomber.

Det skriver Berlingske, som har haft adgang til planen.

Det er seniorforsker ved Rigsarkivet Steen Andersen, der har gjort fundet i de polske koldkrigsarkiver.

Ifølge ham er planen udfærdiget af den daværende 'polske generalstab'. Det betyder dog ikke, at det var 'en polsk plan'. I stedet var det en 'sovjetisk plan'.

Første fase af angrebet omfattede blandt andet atomangreb mod 131 mål mod Danmark og syd for den dansk-tyske grænse, fremgår det af planen ifølge avisen.

100 atomangreb foregik med sovjetisk fremstillede Scud-missiler, mens 31 angreb foregik med fly.

Blandt de danske mål var kommandostillingerne for de jyske og sjællandske styrker. Det inkluderer blandt andet Bornholms Værn, Ejbybunkeren i Rødovre og flere lufthavne, herunder i Aalborg og Værløse.

Danmark blev som bekendt ikke udsat for atomangreb under Den Kolde Krig.

Planen fra 1989 har i 33 år ikke været set af offentligheden frem til nu, skriver Berlingske.

Atomsprænghovederne i Polen blev opbevaret på sovjetiske baser. Når generalstaben ville angribe Danmark, udleverede de sprænghovederne til polske enheder ifølge avisen.

I en tidsplan for løbende ild fremgik det, at det andet angreb skulle begynde 50 minutter efter det første. Moskva regnede med at bruge yderligere 133 sprænghoveder til anden bølge.

Andersen mener, at planen fra 1989 skiller sig ud fra tidligere sovjetiske angrebsplaner ved graden af ødelæggelser.

- Det var ikke en krigsplan, men en plan for et terrorangreb, som skulle tvinge Danmark og det øvrige Nato til overgivelse, siger han til Berlingske.

Danmark blev medlem af forsvarsalliancen Nato i 1949 - fire år efter afslutningen på Anden Verdenskrig. Efter krigen herskede Den Kolde Krig, som delvist blev afsluttet i november 1989 med Berlinmurens fald.

To år senere blev Sovjetunionen opløst.

HEMMELIGE PLANER: Atombomber skulle regne ned over Danmark, og landet besættes inden for få dage, viser dokumenter om Den Kolde Krig fra polsk arkiv - og netop afsløret topspion var udset til afgørende rolle.