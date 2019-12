Det kan godt være, at den svenske klima-aktivist, teenagepigen Greta Thunberg, i et øjebliksbillede sad på gulvet i det, som hun selv betegnede som et overfyldt tysk intercitytog på sin vej fra klimatopmøde i Madrid og et arrangement i Torino videre mod juleferie i sit hjemland Sverige.

Men helt så slem har rejsen formentlig ikke været for pigen, som på grund af sin kamp for klimaet konsekvent nægter at flyve.

I hvert fald har det tyske svar på DSB - Deutsche Bahn - reageret ved i ironiske vendinger at gøre pigen opmærksom på, at hun ikke fortæller hele sandheden på sin tur gennem det tyske.

I et nyt tweet skriver Deutsche Bahn nemlig, at Thunberg burde havde fortalt en anden historie end den, som hun efterlader sine Twitter-følgere med.

- Det ville have været endnu mere herligt, hvis du også havde rapporteret, hvor venlig og kompetent du blev opvartet af vores hold fra dit sæde på første klasse, skriver Deutsche Bahn på Twitter.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

Greta Thunberg havde ellers i første omgang fortalt, at der var store problemer i Tyskland.

- Rejser på overfyldte tog gennem Tyskland på min vej hjem, lød det fra Thunberg, mens man så hende sidde på gulvet ved siden af sine kufferter.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Thunbergs tweet fik Deutsche Bahn til at beklage.

Det førte til en debat blandt især tyske Twitter-brugere, som benyttede lejligheden til at kritisere Deutsche Bahn for dårlig service.

Deutsche Bahn nåede da også at reagere ved at sende en venlig hilsen til Thunberg. I sit første tweet beklagede Deutsche Bahn, at Thunberg måtte sidde på gulvet, og at togselskabet hele tiden arbejder på at skaffe bedre forhold for passagererne.

Wir wünschen #Greta eine gute Heimfahrt. Und arbeiten weiter hart an mehr Zügen, Verbindungen und Sitzplätzen. — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

- Vi ønsker Greta en god tur hjem. Og arbejder hårdt videre på at skaffe flere tog, forbindelser og siddepladser.

Men få timer senere valgte Deutsche Bahn altså at sende et nyt tweet ud. Formentlig efter at selskabet havde undersøgt forløbet og talt med personalet om bord.

Deutsche Bahns reaktion har fået Thunberg til at sende et nyt tweet ud.

- Vores tog fra Basel var blevet aflyst. Så vi sad på gulvet på to forskellige tog. Efter Göttingen fik jeg et sæde. Det er ikke noget problem, og det har jeg aldrig sagt. Overfyldte tog er et godt tegn, for det betyder, at behovet for togrejser er stort, skriver hun.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 15, 2019

Greta Thunberg har for nogle dage siden annonceret, at hun har behov for ferie efter flere måneders kamp for klimaet. Thunberg nægter at rejse med fly på grund af luftfartens store udledninger af CO2.

Derfor ankom hun til den norditalienske by med tog og bil fra Madrid, hvor hun havde deltaget i FN's klimamøde. Hendes modstand mod at sætte sig op i et fly betød, at hun i august måtte finde en anden måde at komme til New York på for at kunne deltage i et FN-møde.

Hun krydsede Atlanterhavet om bord på en udledningsfri sejlbåd. Derefter deltog hun i flere måneder i klimaprotester og demonstrationer.

Det er kun godt et år siden, at Greta Thunberg begyndte sin skolestrejke for klimaet.

Hun blev væk fra undervisningen hver fredag og demonstrerede i stedet foran Riksdagen i Sveriges hovedstad, Stockholm.

Elever og studerende i mange lande har siden da ladet sig inspirere af Thunberg.

Og tidligere i denne uge blev hun kåret som Årets Person 2019 af det amerikanske nyhedsmagasin Time.