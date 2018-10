Afslører i ny sex-dokumentar: Sådan kom vi ind i porno

Millioner ser det hver dag på nettet over hele verden, men kun få vil indrømme det.

Den internationale pornoindustri er en milliard-forretning, som i disse år undergår store forandringer.

I en ny dokumentar, som du nu kan få adgang til gennem Ekstra Bladet+, taler en stribe kvindelige pornomodeller ud om, hvordan de kom ind i branchen, deres bedste og værste oplevelser. Og hvilke former for sex, de selv foretrækker både privat og foran kameraet.

Tilrettelæggeren Robert 'Corpsy' Rhine interviewer modellen Katie Morgan. Hun kom ind i porno, mens hun var løsladt mod kaution i en sag om marihuana. Foto: Playtime4you.com

Den helt nye dokumentarfilm 'Underbelly - Beneath the World of Porn' er produceret af amerikaneren Robert 'Corpsy' Rhine, der i sit hjemland også er kendt som udgiver af det temmelige specielle Girls And Corpses Magazine, som mikser sex med zombie-universet.

Netporno er big business Som i resten af samfundet har internettet skabt store omvæltninger i pornobranchen. I tv-dokumentaren 'Underbelly - Beneath the World of Porn' fortæller modellerne, at intet er som før, hvor store dvd-salg gav penge til dyre opsætninger af film og faste kontrakter til skuespillerne. Men der er stadig penge i pornobranchen. Mange penge, som netgiganter nu skovler ind. Ifølge en opgørelse i det respekterede Forbes havde alene det amerikanske site Pornhub sidste år gennemsnitligt 81 millioner besøgende hver dag. På årsbasis betyder der 28,6 milliarder besøg. Samtidig blev der gennemført 24,7 milliarder søgninger på sitet. Det er 50.000 søgninger i minuttet. 800 i sekundet. Jo, der er mange, som vil se bar hud i cyberspace. Vis mere Luk

En stribe pornopiger på sexmessen AVN Expo i Las Vegas. Foto: Playtime4you.com

De mange interviews er optaget under AVN Expo-pornomessen i Las Vegas, og blandt webcam-modeller og pornoskuespillerinder møder seeren navne som Nina Elle, Sunny Lane, Casey Calvert, Celeste Star, Romance, Nikki Jackson, Lily Lane, Leigh Raven, Alena Croft, Darcie Dolce, Alexis Adams, Katie Morgan, Amber Ivy, Ginger Banks, Rae Riley, Gia Page, Cali Carter, Mia Malkova, Abigail Mac, Jenna Sativa, Jojo Kiss, Alexxx Coal og mange flere.

Der er bar hud og masser af tøsefjanten, men også velovervejede kommentarer og humoristiske detaljer fra specielt Nina Elle og Sunny Lane, som er de dominerende figurer.

- Jeg så et par i Oprah Winfreds tv-show, der forsørgede deres familie ved at optræde på webcam, fortæller 38-årige Nina Elle om sin vej ind i pornobranchen.

Hun valgte at begynde selv, og snart havde hun masser af følgere.

- Jeg har altid elsket af være nøgen, siger den tyskfødte model.

En anden af de medvirkene forklarer ganske enkelt, at hun med sit webcam sætter pris på at sprede ben for hele verden.

Gia Paige viser en af de mange porno-dvd'er, hun medvirker i. Foto: Playtime4you.com

For nogle af kvinderne har deres medvirken i webcams og porno givet et belastet forhold til forældrene. Mange kommer fra brudte familier fremgår det. Men andre har haft fuld opbakning hjemmefra.

- På mine 18 års fødselsdag fløj mine forældre mig til Miami til min første nøgenoptagelse, siger Alexis Adams, mens en anden pige fortæller om sin uskyldige baggrund:

- Jeg mistede min mødom et år forinden og havde kun været sammen med fem fyre, da jeg startede som pornomodel. Jeg var meget uerfaren.

Ginger Banks fortæller, at hun læste til ingeniør, da hun forsøgte sig i webcam-branchen.

- Jeg fandt ud af, at jeg aldrig ville kunne tjene så mange penge som ingeniør, som jeg gør her.

Tyskfødte Nina Elle er en gennemgående figur i dokumentaren. Hun indspiller ofte pornofilm hver dag. Foto: Playtime4you.com

I dokumentaren fortæller kvinderne også, om de foretrækker lesbisk sex eller såkaldt boy-girl. Og hvordan pornojobbet påvirker sexlivet med deres faste partner.

- Porno er fuldstændig forskelligt fra almindelig sex. Der er mange, som ser på under optagelsen. Det er mere eventyrligt, mindre intimt, mener en model.

- Ingen har sex på den måde og i de stillinger derhjemme. Hvis de har, vil jeg gerne vide hvorfor, lyder det sarkastisk fra en anden.

Nina Elle er på optagelse næsten hver dag, fortæller hun.

- Når jeg kommer hjem, er jeg træt i fissen. Hvis min mand vil have sex, nøjes jeg ofte med at give ham et blowjob. Det er han med på, fortæller modellen, der både virker cool og sexet, men måske også lidt slidt.

'Underbelly - Beneath the World of Porn' varer 70 minutter. Du får adgang til filmen her