Afslører store ændringer: Ny funktion på 112-opkald

Alarmcentralen står over for store ændringer.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om, at alle landets regioner nu har indført, at vagtcentralerne skal kunne modtage livevideo fra folk, som ringer 112.

Ændringen kommer til at fungere sådan i praksis, at den sundhedsfaglige medarbejder kan sende en sms med et link til borgere, hvis de vurderer, at det kan hjælpe situationen at få livevideo på.

– På den måde kan regionerne både instruere i førstehjælp og sende den rette hjælp, så vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt, siger 2. næstformand i Danske Regioner Lars Gaardhøj i pressemeddelelsen.

Kan redde liv

Funktionen har været taget i brug i to a regionerne, og her viser undersøgelser, at der bruges video i omkring seks procent af tilfældene.

Som regel når der blandt andet er tale om hjertestop og trafikulykker.

Og nu skal alle regioner altså til at benytte sig af funktionen.

– Det er tilfredsstillende, at alle fem regioner nu benytter de teknologiske muligheder, når næsten alle borgere nu har en smartphone. Det kan i sidste ende redde liv, samtidig med at vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt. F.eks. kan video bruges til bedre at vurdere situationen, så vi ikke sender ambulancer af sted med udrykning, hvis der ikke er brug for det, siger Lars Gaardhøj i pressemeddelelsen.

