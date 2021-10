Afslører sygeplejerskernes strejkeplan

Ekstra Bladet kan nu løfte sløret for de strejkende sygeplejerskers plan over hospitaler, der skal rammes

Mens Arbejdsretten torsdag igen har pålagt sygeplejerskerne at normalisere arbejdet, kæmper flere sygeplejersker fortsat imod.

Ekstra Bladet kan således løfte sløret for den strejkeplan, der løber frem til starten af november.

Selvom sygeplejerskerne 27. august blev tvunget tilbage på arbejde efter regeringens lovindgreb, har en gruppe holdt fast i strejkerne.

Arbejdsretten har flere gange påbudt det utilfredse sundhedspersonale at gå i arbejde, ligesom de overenskomststridige strejkende har fået samme påbud blandt andet med en bod på 86 kroner i timen. Alligevel fortsætter strejkerne landet over.

Konstant pres

Kravet er højere løn, lyder det fra Luca Jonathan Pristed, der er talsperson for dem, der organiserer strejkerne, og som bekræfter, at seneste udmelding fra Arbejdsretten ikke ændrer noget.

- Nej, det gør det ikke.

- Politikerne skal frigøre nogle ressourcer. De må frigøre midler til at hæve grundlønnen, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Luca Jonathan Pristed er talsperson for dem, der organiserer strejkerne. Til daglig er han sygeplejerske på Rigshospitalet. Foto: Emil Agerskov

- Vi ønsker at holde et konstant pres på politikerne, så de indser, at der skal ske en forskel. Og vi kan ikke vente til næste overenskomst.

På spørgsmålet om, hvorfor sygeplejerskerne ikke venter til næste overenskomst, svarer han:

- Strejkevåbnet er det eneste, vi har. Og når der så kommer et lovindgreb, spiller den danske model fallit. Vi er nødt til at tænke ud over den danske model.

Bliver ved

- Det danske sundhedsvæsen er ved at brænde sammen. Vi er nødt til at gøre noget. Man kan allerede se nu, at sengepladser begynder at lukke, at operationer udskydes, og at der er problemer med at ansætte sygeplejersker Den eneste grund til, at det hænger sammen, er, at sygeplejerskerne arbejder langt mere, end de skal.

Afslører sygeplejerskernes strejkeplan Den politiske indgriben i sygeplejerskestrejken har to tabere og én vinder, mener Joachim B. Olsen

Konkret organiseres strejkerne uden om fagforeningen Dansk Sygeplejeråd, ligesom tillidsfolk heller ikke er inde over. Centralt planlægges strejkerne gennem en gruppe på Facebook, og derefter oprettes lokale grupper for de enkelte hospitaler. På Rigshospitalet har gruppen mere end 1000 medlemmer, lyder det.

Luca Jonathan Pristed fortæller, at når strejkeplanen løber ud i uge 44, er planen at starte forfra.

- Vi bliver ved, siger han.