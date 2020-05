Afslører Trumps bankoplysninger ved et uheld

Det gik helt galt, da Donald Trumps pressesekretær, Kayleigh McEnany, viste en check frem for pressen til et pressemøde fredag.

McEnany skulle afsløre, hvilken organisation der skulle være dette kvartals heldige modtager af den amerikanske præsidents løn på 100.000 dollars.

Men af checken, som denne gang gik til Institut for Sundhed og Mennesker i kampen mod coronavirus, fremgik desværre også Trumps private bankoplysninger.

Det skriver New York Times.

Kan misbruges

Flere medier har spekuleret i, om checken mon var falsk. Men ifølge en embedsmand var den ganske ægte, for 'man aldrig bruger falske checks i pressebriefings'.

Judd Deere, talsperson for Det Hvide Hus, udtaler om sagen:

- I dag gik hans (Donald Trumps, red.) løn til at hjælpe med at udvikle nye behandlingsformer mod coronavirussen, men lad endelig medierne om at finde en skamfuld grund til ikke at skildre fakta og i stedet fokusere på, om checken er ægte eller ej.

Private bankoplysninger kan misbruges. Det kommer dog nok ikke til at ske i dette tilfælde, vurderer administrerende direktør hos 'Identity Resource Center' Eva Velasquez. Foto: Alex Wong/Ritzau Scanpix

Ifølge Eva Velasquez, administrerende direktør hos 'Identity Resource Center', er det langtfra en god idé at offentliggøre sine private bankoplysninger.

- Hvis man ikke har sikkerheden i orden, er der sofistikerede ordninger og måder, hvorpå man kan tilgå fonde, hvis man kender blandt andet kontonummer og personen, det tilhører, siger Eva Velasquez til New York Times.

Hun påpeger dog, at det er usandsynligt, at præsidentens bank ikke har ekstra sikkerhedsforanstaltninger for hans konti.

Frasagde sig løn

I 2016 meddelte Trump, at han gav afkald på de 400.000 dollars - 2,5 millioner kroner - der årligt følger med jobbet som præsident.

- Jeg har ikke tænkt mig at skulle have løn for det. Hvis der er krav om, at jeg skal modtage løn, vil jeg bede om at få én dollar i årsløn, sagde milliardæren.

Det er denne løn, som fredag blev doneret til Institut for Sundhed og Mennesker.