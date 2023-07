Afslører: USA og Danmark i dialog om Paludan

Forud for udelukkelsen af Rasmus Paludan til Folkemødet var der en dialog mellem det danske Justitsministerium og den amerikanske ambassade. Det viser en aktinsigt, som Jyllands-Posten har fået

Det var ikke meget Folkemøde, Stram Kurs-stifteren Rasmus Paludan fik lov til at opleve tilbage i juni.

Det bornholmske politi valgte nemlig at nægte ham adgang til de politiske festligheder.

Forklaringen var, at det handlede om at sikre koranbrandstifterens sikkerhed, som politiet så sig ude af stand til at varetage.

Nu viser det sig, at det danske Justitsministerium har været i korrespondance med USA forud for disse beslutninger. Det skriver Jyllands-Posten, der har fået aktindsigt i dokumenterne.

Af aktindsigten fremgår det, at den amerikanske ambassade har været i dialog med det danske ministerium i kølvandet på Paludans afbrænding af koranen foran den tyrkiske ambassade i Stockholm i januar.

Der var ingen tvivl om, at USA ikke fandt afbrændingen etisk korrekt, og de kaldte handlingen for 'respektløs' i sin tid.

Annonce:

Men hvad de har været i dialog med det danske Justitsministerium om, er endnu ikke afklaret. Jyllands-Posten venter fortsat på svar på aktindsigten i de faktiske dokumenter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stram Kurs-stifteren blev tilbageholdt, da han ikke ønskede at efterkomme politiets anvisninger. Privatfoto.

Eksperter: Ombudsmanden skal undersøge

Hvis reaktionen fra USA på Paludans afbrænding har været medvirkende til en beslutning om at tilbageholde partistifteren fra Folkemødet, bør Folketingets Ombudsmand undersøge forholdene, mener en række eksperter ifølge Jyllands-Posten.

Blandt andre professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet Frederik Waage mener, at det er nødvendigt at undersøge, præcis hvad kontakten har handlet om mellem de to lande forud for udelukkelsen.

- Der bør være en åbenhed om, at alt er gået rigtigt for sig, og at reglerne er overholdt, siger han til mediet.

- Vidtgående

Tidligere har administerende direktør i tænketanken Justitia Jacob Mchangama udtrykt bekymring over beslutningen om forbuddet for Paludan tilbage i juni.

Til Ekstra Bladet fortalte han, at det virkede meget vidtgående.

- Her er der et påbud om, at han ikke må opholde sig på en politisk festival, hvor vi fejrer demokratiet. Og det afskærer man simpelthen Rasmus Paludan fra med henvisning til en ikke nærmere bestemt fare, sagde direktøren dengang.

- Påbuddet er udstrakt til så stort et område, at det skurrer meget i ørerne i forhold til hans ytrings- og forsamlingsfrihed.

Læs mere om 'mysteriet' Paludan her.