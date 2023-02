Afslører vinder af rekordstor lottogevinst

I november 2022 blev der sat lottorekord i USA.

En heldig mand fra Californien kunne nemlig se frem til at modtage historiens største lottogevinst på lidt over to milliarder dollars - svarende til omkring 14,2 milliarder danske kroner.

Dog blev hans identitet først afsløret tirsdag, skriver The Guardian.

Afsløring

Vinderen er Edwin Castro, og det blev præsenteret af repræsentanter fra lotteriet, da det er lovpligtigt at afsløre lotterivinderes identiteter i Californien.

Castro ønskede dog ikke selv at deltage i begivenhederne, men nøjedes med at fortælle, at han er 'chokeret og ekstatisk' over pengepræmien.

Han har desuden valgt at få udbetalt gevinsten på én gang i stedet for at få den udbetalt over 29 år.

Historien fortæller ikke noget om Castros alder - men det kan tænkes, at det ikke vil give super god mening med en udbetaling over 29 år, hvis manden er oppe i årene.

Derfor får han udbetalt omkring en milliard dollars. Der skal normalvis betales skat af sådanne lottogevinster, men i Californien er det dog ikke tilfældet med gevinster fra Powerball.

Vanvittigt beløb til offentlige skoler

I forbindelse med den gigantiske gevinst fik Powerball-lotteriet rejst et vanvittigt stort beløb til de offentlige skoler i Californien.

Hele 156 millioner dollars blev det til.

- Som en, der har modtaget min uddannelse gennem det offentlige uddannelsessystem i Californien, er det tilfredsstillende at høre, at skolesystemet også drager en fordel, fortæller lottovinderen.