Afsløret: Her falder kvinder i købe-fælden

Kender du det, hvor man bare lige skal have fem ekstra liv i Candy Crush?

Den nemme vej er at købe de ekstra liv for sølle ni kroner.

Og ifølge det amerikanske tech-medie The Verge er det særligt kvinderne, der er storforbrugere af de såkaldte in-app-køb. Altså små køb i mobilspil.

Faktisk er kvinder 79 procent mere tilbøjelige til at foretage købene end deres mandlige modpart. Tallene kommer fra firmaet Liftoff, der leverer markedsanalyser af spil og apps på mobiler.

Når en kvinde downloader en ny app, er der ifølge analysen 16,7 procent chance for, at de laver et køb i appen, hvilket er med til at gøre kvinderne til 'de mest værdifulde gamere'.

Rapporten har samlet data fra 350 forskellige apps mellem juni 2017 og maj 2018, hvilket viser, at sammenlignet med samme periode i 2016 og 2017 er kvinders app-køb næsten fordoblet.

Udover at afsløre, at kvinder er langt mere købelysten, viser rapporten også, at ejere af styresystemet iOS, der er på Apples produkter, bruger flere penge på apps end Android-brugere.