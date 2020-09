Afsløret i bog: Nu nægter han

Det kom for nylig frem i en ny interview-bog, at Donald Trump tidligere har indrømmet, at han har forsøgt at nedtone coronavirussens dødelighed. Det går præsidenten nu i rette med

Først den ene vej, så den anden vej. Og så tilbage igen.

Det er svært at finde hoved og hale i, hvad den amerikanske præsident selv synes om sin håndtering af coronavirussen.

En uge efter det kom frem, at Donald Trump tilbage i marts skulle have udtalt, at han bevidst har nedtonet virussen, går han nu i rette med de udtalelser.

Dengang kaldte præsidenten coronavirussen 'fem gange mere dødelig' end almindelig influenza, men at hans strategi var at nedtone denne trussel for ikke at skabe kaos.

Men i et interview på den amerikanske nyhedskanal ABC News tirsdag aften lokal tid nægter præsidenten, at har nedtonet virussen.

Se også: Trump laver corona-indrømmelser i interview

Her spurgte en kvinde, hvorfor præsidenten valgte at tale truslen fra coronavirus ned, når den er kendt for at ramme minoriteter og familier med lav indkomst særligt hårdt.

- Altså, jeg nedtonede den ikke. Faktisk 'up-played' ('slog det stort op', red.) jeg det på mange måder, når det kommer til handling, fortalte præsidenten.

Og han gav ikke slip.

- Men har du ikke selv sagt, at ... siger kvinden. Men spørgsmålet blev afbrudt af præsidenten.

- Det, jeg gjorde, var at nedlægge forbud mod Kina og Europa. Vi havde mistet mange flere tusind liv, hvis jeg ikke havde gjort det. Det kaldes handling. Ikke med munden, men faktisk handling, sagde Donald Trump.

- Vi gjorde et virkelig godt stykke arbejde ved at nedlægge de forbud. Om man så kalder det talent eller held, var det meget vigtigt, at vi gjorde det. Vi reddede mange liv.

Joe Biden: Trump løj for os i måneder

Værten på programmet, George Stephanopoulos, spurgte præsidenten, om han ikke synes, at der var noget, der kunne være blevet gjort anderledes.

Til det svarede præsidenten, at han tror, der kunne være gået to millioner amerikanske liv tabt, hvis ikke landet var blevet lukket ned, og han holdt fast i, at der blev truffet nogle gode beslutninger.

Onsdag ligger USA lige på grænsen til at runde 200.000 coronarelaterede dødsfald på seks måneder ifølge Johns Hopkins University. Det er det højeste antal døde i verden.

Til sammenligning dør omkring 30.000 amerikanere hvert år af influenza, viser tal fra USA's føderale sundhedsstyrelse.