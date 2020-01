Afsløret i omfattende læk: Nu er hun blevet sigtet

Isabel dos Santos, der er datter af Angolas tidligere præsident José Eduardo dos Santos er blevet sigtet for svindel.

Det oplyser landets rigsadvokat ifølge nyhedsbureauet AFP.

Isabel dos Santos har været kendt som Afrikas rigeste kvinde og har høstet anerkendelse for hendes præstationer som erhvervskvinde, men for nylig afslørede et stort læk, at det langt fra er flid og talent, der har ført til den store formue.

Lækket blev kaldt 'Luanda Leaks' og er offentliggjort i store medier som britiske BBC og The Guardian, amerikanske The New York Times og tyske Süddeutsche Zeitung.

Købt til spotpris

Ifølge oplysningerne købte Isabel dos Santos i 2006 en andel i det portugisiske olieselskab Galp. Hun købte andelen af Angolas statslige olieselskab, Sonangol.

Dos Santos fik lov til blot at betale 15 procent af prisen og låne resten af pengene af Sonangol til en lav rente. Det drejede sig om 63 millioner euro.

I dag er hendes andel i Galp mere end 750 millioner euro værd.

Dertil kommer, at dos Santos sikrede sig en favorabel aftale hos det statslige diamantselskab Sodiam, skriver BBC.

Hun skal blandt andet have gemt pengene i en lang række skuffeselskaber.

'En hær af vestlige finansselskaber, advokater, revisorer og regeringsansatte hjalp med at gemme midlerne fra skattemyndighederne', skriver ICIJ.

Isabel dos Santos mistænkes for at have fået uretmæssige fordel i kraft af sin status som præsidentdatter i Angola. Foto: Ritzau Scanpix

Isabel dos Santos blev i 2016 udnævnt som chef for Sonangol, efter at præsidenten, dos Santos' far, havde fyret hele bestyrelsen.

Hun mistede stillingen, da faren forlod præsidentposten i 2017.

Angolas myndigheder har tidligere anklaget Isabel dos Santos for at have styret betalinger til en værdi på op mod en milliard dollars - over 6,7 milliarder kroner - fra Sonangol og Sodiam til hende selv og hendes mand, Sindika Dokolo.

I slutningen af december blev Isabel dos Santos' midler indefrosset i Angola.

Offer for heksejagt

Isabel dos Santos afviser via sine advokater alle beskyldninger og hævder, at hun er offer for en 'heksejagt'.

'Det er åbenlyst, at vores klient er blevet genstand for et velkoordineret angreb på både hendes ry og forretning, et angreb, der stammer fra de angolanske myndigheder', lyder det ifølge The Guardian til BBC.