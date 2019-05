Afsløret: Mand onanerede imens kvinde squattede

De fleste mennesker træner i fitnesscenteret for at smide de ekstra kilo på sidebenet, men en ung mand blev taget i at gøre noget helt andet.

Få meter fra en kvinde, som var i gang med at squatte, valgte han at hive telefonen frem og begyndte at onanere.

Nu har han fået livslang karantæne.

Den historie bringer det sydafrikanske lokalmedie News24 samt flere britiske medier.

Ejeren vil nu anmelde ham til politiet. Foto: Video/billede

Episoden udfoldede sig i et fitnesscenter, som hedder 'Virgin Active' i Sydafrika, hvor en opmærksom kvinde lagde mærke til, hvad manden sad og lavede.

På videoen, som hun optog, kan man angiveligt se, at manden upassende piller ved sig selv.

Hun lagde kort efter optagelsen ud på Twitter, hvor hun blandt andet skrev følgende:

'Jeg vil have, at denne mands ansigt går viralt på internettet. Afskyelig adfærd!'.

Se videoen øverst i artiklen

Ejeren af det pågældende fitnesscenter, Carla White, fortæller til mediet, at de har taget hånd om sagen.

- Vi er bekendte med, at videoen florerer på de sociale medier. Vi tolererer på ingen måde denne form for adfærd, siger hun.

Carla White bekræfter på fitness-kædens officielle Twitter, at manden er bortvist på livstid.

Hi, we've terminated his membership, banned him from our facilities and pursued criminal charges. — Virgin Active (@virginactiveSA) May 19, 2019

Ejeren ønsker også at melde ham til politiet.