Afsløret med slagtilbud: Fjernet kort før åbning

25 procent på alle varer i butikken strider mod retningslinjerne om ikke at skabe risiko for kødannelse, forklarer centerchef

Mandag morgen åbner storcentre over hele landet som et led i regeringens store genåbningsplan.

Men med genåbningen følger en streng opfordring til at afholde sig fra tilbud, der kan tiltrække for mange kunder.

Det budskab bliver dog ikke fulgt af flere butikker i Randers Storcenter.

'Når vi åbner'-tilbud

Som Ekstra Bladet mandag morgen kunne afsløre, reklamerede butikkerne Sportmaster og Only på Randers Storcenters hjemmeside med, at de giver henholdsvis 25 og 20 procent på alt, 'når vi åbner'.

Men klokken 06.48 var åbningstilbuddene fjernet fra storcentrets hjemmeside.

Centermanager Lotte Vestergaard Skou forklarer over for Ekstra Bladet, hvorfor man har valgt at fjerne tilbuddene kort før åbningen.

- Det har vi gjort, fordi vi har en strategi om, at man kan handle sikkert og trygt i alle vores centre. Man skal kunne holde god afstand, og det skal være en positiv shoppingoplevelse. Vi opfordrer ikke vores butikker til køtilbud, siger hun og fortsætter:

- Her er der sat nogle tilbud op på hjemmesiden, der absolut ikke er i tråd med den strategi, som vi har. Derfor har vi fjernet dem.

- Så hvis jeg kører ud i Randers Storcenter senere i dag, kan jeg ikke få 25 procent på alle varer hos Sportmaster?

- Det er Sportmasters eget ansvar, hvad de gør i deres butik. Hvis der opstår kø, har vi vagter og ekstra personale, som vil opløse køen. Vi har også overvågning, hvis det skulle ske, lyder det fra centermanageren.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra både Sportmaster og Only.