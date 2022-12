Afsløret på færge: Talte for højt i telefonen

Flemming Fuglede Jørgensen er nu tiltalt for indsiderhandel i forbindelse med et opkøb i forsikringsbranchen

Man skal tænke sig om, før man sætter medhør på telefonen.

Især hvis man står midt på en færge og ikke ønsker, at alt for mange skal høre, hvad man har en lyssky samtale om.

Det har storbonden Flemming Fuglede Jørgensen ifølge Børsen lært på den hårde måde.

Den tidligere formand for Bæredygtigt Landbrug er således netop blevet tiltalt i en sag om insiderhandel.

En journalist hørte Flemming Fuglede Jørgensen tale om et salg af Codan om bord på Molslinjen i 2021. Foto: Casper Dalhoff

Min røv

Det sker, fordi han ifølge National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) 10. juni 2021 over telefonen informerede den nordjyske finansmand Søren Enggaard om, at forsikringsselskabet Alm. Brand snart ville opkøbe konkurrenten Codan, mens han sad i business lounge på Molslinjen.

Dagen efter offentliggjorde Alm. Brand så købet af Codan. Men i mellemtiden havde Søren Enggard nået at lægge en købsordre for knap en million kroner aktier i Alm. Brand.

69-årige Flemming Fuglede Jørgensen blev overhørt af journalisten Niels Lillelund, som til dagligt arbejder for Jyllands-Posten.

'Det, jeg fortalte dig før, det må ikke komme videre, du må kraftedeme ikke sige det til nogen, så er det min røv,' skulle Fuglede Jørgensen ifølge Lillelund have fortalt Søren Enggard.

Det skrev journalisten efterfølgende i en artikel. På den baggrund rejste Alm. Brand en intern undersøgelse af sagen, før den efterfølgende blev overdraget til Finanstilsynet.

De to finansmænd skal nu i retten i Aalborg til maj.

Børsen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Flemming Fuglede Jørgensen og Søren Enggard.