Afsløring af slavearbejde: Er din terrasse bygget af ulovligt træ?

Blodige ulykker, slavearbejde, millionbøder og dokumentfalsk er en del af forhistorien, som træet i dit lokale byggemarked kan have med fra Amazonas-junglen, inden det ender på hylderne hos eksempelvis Silvan, Stark eller Davidsens Tømmerhandel.

Ekstra Bladet kan sammen med mediet Danwatch afsløre, at danske træimportører ikke har styr på deres brasilianske leverandører, som alle har fået bøder i millionklassen.

Samarbejde med Danwatch Ekstra Bladet har i samarbejde med mediet Danwatch udarbejdet research, data og dokumentation til denne artikel. Både Ekstra Bladet og Danwatch udgiver artiklerne samtidig hos hvert medie.

Herhjemme er sommeren over landet. Mange husejere nyder vejret på en træterrasse af tropisk træ, der beskrives som velegnet til ’nordisk vejr’. Nogle overvejer måske at anlægge en ny terrasse med produkter fra det lokale byggemarked.

Men man skal tænke sig godt om, inden man fylder bilen med hårdt træ fra Brasilien. De tre største danske importører kan nemlig ikke garantere, at træet er fældet lovligt.

Det viser officielle dokumenter fra de brasilianske myndigheder, som Ekstra Bladet og Danwatch er i besiddelse af.

Artiklen forsætter under billedet...

I Davidsens Tømmerhandel kan man købe Ipé træ, der ifølge flere byggemarkeder er som skabt til det danske vejr. Her ses et stort på parti af træet på et af deres trælagre. Man kan se på følgeseddlen, at det er købt af Global Timber, der har importeret træet direkte fra Brasilien, hvor deres samarbejdspartnere har fået en række millionbøder. Foto: Mogens Flindt

Sover under presenning

Her fremgår det tydeligt, hvilke firmaer de danske importører har handlet med. Og det er ikke småting, der er faldet dom for mod samarbejdspartnerne for de tre største danske importører Keflico, Global Timber og Wennerth Wood Trading.

På savværkerne knokler arbejderne op til 19 timer om dagen iført klipklappere, og træ fældes i skoven uden beskyttelsesudstyr. Et sted er rundsavene så farlige, at der ifølge inspektører sker ulykker med forbrændinger, knuste arme, ben og efterfølgende amputationer.

Artiklen forsætter under billedet...

Amazonas jungle er fyldt med slanger, skorpioner og andre giftige dyr. Her overnatter skovarbejderne på de brasilianske savværker. Foto: Lunaé Parracho/Reporter Brasil

Arbejderne kan ofte ikke tage hjem og besøge deres familier, når arbejdsdagen er ovre, men må sove under en presenning i junglen og spise mad på jorden.

Drab på fagforeningsfolk og miljøaktivister forekommer også i området, men savværkerne, som leverer til Danmark, har ikke kunnet forbindes til disse forbrydelser.

Problemer igen og igen... Miljøstyrelsens tilsyn: Miljøstyrelsen er den ansvarlige myndighed og fører tilsyn med, om danske forhandlere af træ overholder EU’s tømmerforordning EUTR. Danske virksomheder er juridisk forpligtet af EU’s tømmerforordning EUTR til at lave en vurdering og en minimering af risici i forbindelse med at købe træ. Risikoen skal komme ned på “ubetydelig risiko” og virksomhederne skal kunne dokumentere over for Miljøstyrelsen, at træet ikke er ulovligt. I 2016-2017 blev der gennemført 50 førstegangstilsyn på importvirksomheder og 30 opfølgende tilsyn. Der er udstedt 20 påbud og tre virksomheder er politianmeldt. Vis mere Luk

Ser ikke godt ud

Miljøstyrelsen fører tilsyn med de danske virksomheder, og fuldmægtig i Miljøstyrelsen Niels Bølling fortæller, at især et faktum gør, at det ’ikke ser godt ud’. Nemlig at nogle af de brasilianske eksportører gentagne gange har fået bøder.

– De danske virksomheder bør opfange, at deres leverandør har en sag. Fordi det kan have indflydelse på, om det træ, man køber, er lovligt, siger Niels Bølling.

Selvom bøderne er udstedt til de brasilianske samarbejdspartnere, skal de danske importører efter dansk og europæisk lovgivning kunne dokumentere, at alt træ, der kommer til Danmark, er lovligt.

Flere brasilianske leverandører har det anerkendte FSC-mærke, der burde betyde, at du kan købe træet med god samvittighed, men har alligevel fået bøder.

Artiklen forsætter under billedet...



Konfrontation: Importører Fortsætter med tropisk træ Danske importører kender risikoen: Stoler på partnere i Brasilien – kun ét firma overvejer samarbejdet Hvert år bliver der sejlet mange tonsvis af tropisk træ til Danmark direkte fra Brasilien. Træet bliver solgt i byggemarkeder landet over, hvor danske have-ejere bruger det til at bygge træterrasser med. Ekstra Bladet kan sammen med Danwatch afsløre, at de danske importører Keflico, Global Timber og Wennerth Wood Trading har samarbejdspartnere i Brasilien, der er dømt for dokumentfalskneri og slavelignende forhold på deres fabrikker og savværker. Hos Global Timber kommer Ekstra Bladets og Danwatchs afsløring som en overraskelse. ’Det er jeg faktisk ret rystet over.’ ’Jeg skal blankt indrømme, at dette viser et helt andet billede af situationen end det, vi løbende får præsenteret (...)’, skriver direktør og partner i Global Timber Peter Bæk i en mail. Global Timber er den eneste importør ud af de tre, som nu vil genoverveje deres samarbejde med de brasilianske eksportører og savværker. Forsætter samarbejdet

Anderledes står det til hos Keflico. Firmaet har siden Ekstra Bladets og Danwatchs afsløring haft kontakt til sine leverandører. ’Vi har indtil videre ikke fundet forhold hos vores leverandører, der viser, at de har leveret træ til os, som ikke har levet op til lovgivningen i den periode, de har været vores samhandelspartnere’, skriver Keflicos kommercielle direktør, Camilla Hyldgaard Thomsen, i en mail. Dog har Keflico indstillet en leverance fra en leverandør, fordi det brasilianske selskab har en sag kørende. Hos Wennerth Wood Trading er man ligeledes bekendt med sagerne. Men selskabet vil fortsætte samarbejdet med deres leverandører, lyder det i et skriftligt svar. Ingen af de danske importører har ønsket at stille op til et direkte interview med Ekstra Bladet, og de har heller ikke svaret konkret på spørgsmål, der blev sendt på mail. Vis mere Luk

Myndigheder ind i sagen

Ekstra Bladets og Danwatchs afsløring fører nu til, at Miljøstyrelsen vil se på, om der skal laves yderligere tilsyn med de danske træ-importører Keflico, Global Timber og Wennerth Wood Trading.

Ifølge Miljøstyrelsen skal danske træimportører kræve dokumentation af leverandøren for, at alt er lovligt.

– Hvis ens leverandør én gang får en bøde, fastslår forordningen, at man reagerer med det samme og forlanger, at leverandøren retter op. Hvis det sker igen og igen, tyder det på, at noget ikke fungerer, som det skal, siger Niels Bølling fra Miljøstyrelsen.