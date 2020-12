Afsløring: Ambassade hyrede chefens au pair

Den danske ambassade i USA mistænkes for at favorisere en kandidat, som har tætte relationer til ambassadøren

Ved du noget om sagen? Skriv til tf@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

Sidste år søgte den danske ambassade i USA efter en chauffør med amerikansk statsborgerskab og et indgående kendskab til Washingtons gader og stræder.

Højst opsigtsvækkende blev en spansk kvinde i 30'erne, der kom fra et job i et fitnesscenter i Madrid, vurderet som den bedst egnede kandidat, og sagen har skabt ballade blandt de ansatte på ambassaden.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at den danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, langt fra er ubekendt med sin nyansatte chauffør.

Danmarks ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg. Foto: Udenrigsministeriet.

Den spanske kvinde har nemlig været ansat som au pair for ambassadøren i både Spanien og Danmark.

- Det kunne fører tankerne i retningen af, at ambassaden havde udvalgt kandidaten på forhånd – på baggrund af ambassadørens personlige relationer til kandidaten, siger Christian Højer Schjøler på baggrund af de oplysninger, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i hos Udenrigsministeriet.

Whistleblower-henvendelse

Hele sagen har for nylig været undersøgt i Udenrigsministeriet på baggrund af en whistleblower-henvendelse, og her er konklusionen, at ambassaden ikke har handlet i strid med reglerne.

'Ambassadøren har været habil i sagen, og ansættelsen er sket på baggrund af et sagligt skøn,' skriver ministeriet.

Ikke desto mindre vurderer lektor i arbejdsret, Christian Højer Schjøler, at hele forløbet fremstår påfaldende.

- Der er nogle centrale punkter i forløbet, som er meget påfaldende, siger han.

Søgte efter chauffør

Sagen tog sin begyndelsen i november 2019, da den danske ambassade i Washington søgte efter en ny chauffør, der samtidig skulle bidrage til vedligeholdelse og den daglige drift af ambassaden.

Af jobopslaget herunder fremgår det blandt andet, at flere kvalifikationer var påkrævet for at komme i betragtning til stillingen.

Stillingsopslaget, hvor ambassaden søgte efter en chauffør.

'Kørselserfaring er påkrævet. Erfaring med at transportere VIP-delegationer vil være en fordel,' står der i opslaget, hvor det også fremhæves, at kendskab til Washington-området vil stille ansøgeren godt.

Derudover skal kandidaten være amerikansk statsborger eller kunne fremvise en permanent opholdstilladelse, skriver ambassaden i opslaget.

Ambassadør opfordrede ven til at søge

Da ansøgningsperioden udløb i begyndelsen af december 2019, havde ambassaden modtaget fem ansøgninger.

En af dem var en spansk kvinde i 30'erne, som ifølge Udenrigsministeriet var blevet opfordret af den danske ambassadør, Lone Dencker Wisborg, til at søge stillingen i Washington.

De to kender hinanden fra Madrid, hvor kvinden fra 2013 til 2015 var au pair hos Lone Dencker Wisborg, mens hun var Danmarks ambassadør i Spanien. Lone Dencker Wisborg har tidligere fortalt til Alt For Damerne, at hun er alenemor til et donorbarn.

Senere var den spanske kvinde også ansat som 'ung pige i huset' i Danmark hos Lone Dencker Wisborg, oplyser Udenrigsministeriet, og på den baggrund ønskede den danske ambassadør, at den spanske kvinde skulle søge jobbet i USA.

'Lone Dencker Wisborg vurderede, at X' erfaring og kvalifikationer kunne gøre hende til en relevant kandidat til stillingen,' skriver ministeriet til Ekstra Bladet og understreger, at ambassadør Lone Dencker Wisborg herudover ikke har været involveret i ansættelsesprocessen.

Lone Dencker Wisborg blev budt velkommen af præsident Donald Trump, da hun i april 2019 blev Danmarks ambassadør i USA. Foto: Twitter

Fik stillingen uden jobopslag

Den spanske kvinde fik dog ikke jobbet i USA i første omgang. Efter jobsamtaler med tre kandidater, hvoraf spanieren var en af tre, valgte ambassaden en anden ansøger.

Men to måneder senere i februar 2020 blev en tilsvarende stilling som 'driver/maintenance' ledig på Danmarks ambassade i Washington, og i stedet for at slå stillingen op, genbesøgte ambassaden kandidaterne fra to måneder tidligere.

Her faldt valget på den spanske kvinde, som ambassadøren havde været i kontakt med og kendte aldeles godt.

'X blev valgt til stillingen ud fra hendes erfaring i servicefaget og gode referencer, der anbefalede hendes arbejdsmoral, loyalitet og arbejdsindsats,' oplyser Udenrigsministeriet.

Opfylder ikke kvalifikationer

En gennemgang af den spanske kvindes CV viser dog, at hun ikke opfylder en række af de kvalifikationer, som ambassaden efterspurgte i stillingsopslaget til stillingen som chauffør ved ambassaden, og det er besynderligt, siger lektor i arbejdsret, Christian Højer Schjøler.

- Det kan virke mærkeligt, at man skal tiltrække ansøgere fra Europa for at besætte en stilling som ufaglært medarbejder i USA på en ambassade. Og vel at mærke – tiltrække en kandidat, som forventeligt ikke opfylder kravet om at kende til Washington og området, som er basis for hovedfunktionen i stillingen, siger han med henvisning til det cv, som Udenrigsministeriet har udleveret.

Her fremgår det, at kvinden i de senere år har haft ansættelse hos forskellige fitness-centre i Spanien, og CV'et er desuden blottet for kørselserfaring.

Den spanske kvindes CV 2019 – 2020: Community Manager, Titanes Box 2018 – 2019: Community Manager, Box Tévez Elite Fitness 2018 – 2020: Sports Director & Community Manager, Thor Five League 2017 – 2020: Tech Representative and Store Manager, The North Face 2013 – 2015: Au Pair to the Ambassador of Denmark, Lone Wisborg Sep. 2011 – Sep. 2013: Police Physical Test Instructor April 2008 – Nov. 2009: Customer Service, Rox Sport Feb. 2008 – Mar. 2008: Ski Lift Controller, Valdesqui Station, Madrid Juli. 2007 – Jan. 2008: Customer Service, Quiksilver Nov.2006 – April 2007: Local Manager, Drac Bar/Pub Juli 2006 – Okt 2006: Costumer Service, Six Nov. 2005 – April 2006: Local Manager, Drac Bar/Pub Aug. 2005 – Nov. 2005: Cleaning and Maintenance Staff, Font D’argent Dec. 2004 – April 2005: Manager, Drac Bar/Pub Sep. 2004 – Dec. 2004: Customer Service, Quiksilver Maj. 2004 – Aug. 2004: Costumer Service, Blanco-Vagtex S.L. April. 2004 – Maj 2004: Customer Service, Inditex, S.A. Maj. 2003 – Juni 2003: Customer Service, Cajera en Vait, Hostelería y Pastelería, S.A. Kilde: Udenrigsministeriet

Ekspert: Burde være disket

Derudover er hun ikke amerikansk statsborger og besidder ej eller opholdstilladelse, og derfor burde ambassaden have sorteret hende fra, siger Christian Højer Schjøler.

- Der står i opslaget, at man skal være amerikansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for overhovedet at ansøge, og det må vi gå ud fra, at hun ikke havde på ansøgningstidspunktet. Hun var vel derfor forventeligt diskvalificeret allerede på ansøgningstidspunkt, vurderer han.

Den spanske kvindes ansættelsesforhold Den spanske kvinde har været ansat på Danmarks ambassade i Washington siden 1. april 2020. Hun begyndte dog først i juni pga. Covid-19 og var isoleret på et hotel i Washington i 14 dage forinden. Udenrigsministeriet betalte for denne isolation. Pris: 17.400 kroner. Kvinden er ansat som lokalmedarbejder og har ifølge Udenrigsministeriet et A2-visum, der giver tilladelse til at arbejde på ambassaden i Washington. Hendes månedsløn er 2500 dollars, hvoraf pensionen udgør 200 dollars. Udenrigsministeriet oplyser, at kvinden bor i 'staff quarters' i residensen, som ligger i tilknytning til ambassaden. Det skyldes, at 'hun primært varetager ambassadens kørsler uden for normal arbejdstid og derfor har skiftende arbejdstider.' Kvinden betaler ikke husleje, men den månedlige løn er justeret for, at ambassaden stiller et værelse til rådighed som bolig, oplyser ministeriet. Vis mere Luk

Besøg fra København

Udenrigsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at man havde svært ved at besætte stillingen, og derfor fraveg man flere af de krav, som fremgår af stillingsopslaget.

'Da der imidlertid ikke var kvalificerede amerikanske ansøgere i ansøgerfeltet, valgte ambassaden at fravige kravet om amerikansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse. I stedet blev den bedst egnede og kvalificerede ansøger ansat i stillingen. Ambassadøren var ikke involveret i disse overvejelser,' skriver ministeriet i en mail.

Udenrigsministeriet tilføjer, at hele den opmærksomhed, som sagen har givet på ambassaden, betyder, at 'der vil komme et besøg fra København for at drøfte sagen med ledelsen og medarbejderne'.

Ambassadør Lone Dencker Wisborg har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.