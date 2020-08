Afsløring: Barer blæser på regler

Direktør: Har I ikke noget andet at skrive om?

Da Ekstra Bladet fredag ringer til den danske hovedinvestor og koncerndirektør Peder Johan Blak for at få en kommentar til barimperiets tilsyneladende laissez faire holdning til coronaretslinjer og gældende lovgivning, er det ikke ligefrem fordi fredagshumøret er i top.

- Har I ikke noget andet at skrive om end corona, lyder det opgivende og lettere snerrende fra Peder Johan Blak.

I den korte telefonsamtale oplyser han, at han ikke kender til historien fra Finland, og skal undersøge den nærmere, før han kan udtale sig.

CMO blander sig

Senere vender CMO og partner Kasper Toft Jørgensen tilbage med mailsvar på vegne af Peder Johan Blak.

Da Ekstra Bladet ringer til CMO'en for at spørge, om det ikke er muligt med et mundtligt interview med hans chef, understreger Kasper Toft Jørgensen, at koncerndirektøren ikke ønsker at deltage i et mundtligt interview.

'Vi vil gå meget langt for at sikre en tryg og sikker oplevelse for vores gæster, og derfor har vi også en god og tæt dialog med myndighederne (i Finland, red). Vi tager alle de forholdsregler, vi overhovedet kan,' lyder det i mailen.

Her forklarer Peder Johan Blak via Kasper Toft Jørgensen også, at det er Old Irish Pub selv og ikke de finske myndigheder, der har lukket baren.

En udtalelse der står i kontrast til den finske pressemeddelelse refereret i YLE.

Da Ekstra Bladet efterfølgende spørger ind til Old Irish Pubs lemfældige forhold til de danske coronaregler, vender Kasper Toft Jørgensen dog aldrig tilbage med et svar fra sin overordnede.