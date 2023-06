Afsløring: Dansk gigant leverede til berygtet russisk spiontjeneste

Rockwoolisolering er endt i et spionskib, der tilhører en af Putins tophemmelige spiontjenester, som Nato og efterretningstjenester har advaret mod. 'Etisk og moralsk blinde', lyder dommen over Rockwool fra professor

De bobler rundt lige i baghaven.

Her overvåger og spionerer Putins undervandstjeneste, Gugi, nemlig mod kritisk vestlig infrastruktur fra skibe og ubåde, heriblandt strøm- og internetkabler og gasrør.

Nu kan Danwatch og Ekstra Bladet afsløre, at oprustningen i den hemmelige spiontjeneste er sket med bidrag fra danske Rockwool i form af isolering til spionskibet Evgeny Gorigledzhan.

Det fremgår af en kontrakt fra maj 2018 mellem Rockwools officielle distributør i Rusland, Marine Complex Systems LLC (MKS), og det militære værft Yantar, som Danwatch og Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

Rockwool har solgt isolering til en værdi af 5,7 millioner rubler, svarende til omkring 600.000 danske kroner, til brug på skibet, viser kontrakten.

Det, på trods af at det allerede i 2016 var offentligt kendt, at skibet skulle bruges af spiontjenesten - og i 2016 og 2017 advarede Nato mod truslen fra Gugi med store bogstaver.

Annonce:

Gugis base på Olenya Bay i Murmansk. På billedet anes to ubåde og et andet berygtet spionskib, Yantar. Foto: Maxar Technologies / Google Earth (2023)

Havkabler og miniubåde

Spionskibet er beregnet til analyse af havbunden - og med skibets to miniubåde kan besætningen arbejde på ned til seks kilometers dybde.

Derfor har Norges efterretningstjeneste, Etterretningstjenesten, haft undervandstjenesten i kikkerten.

I tjenestens trusselsvurdering fra 2021 advarer de da også i klare vendinger om Gugis kapacitet og evner.

'Ruslands opbygning af undervandskapaciteter er ved at blive en alvorlig trussel mod undersøiske kabler og undervandssystemer', lyder det.

Danwatch og Ekstra Bladet har spurgt efterretningstjenesten om de har kendskab til skibet, men de ønsker ikke at kommentere et enkelt fartøj. I stedet henviser tjenesten til udtalelser givet til DR, NRKT, SVT og Yle i forbindelse med dokumentarserien 'Skyggekrigen'.

Annonce:

- Gugi er en militær organisation og et militært program i Rusland, som har til hensigt at kortlægge vestlig infrastruktur på havbunden, og de har overfladefartøjer, ubåde og undervandsfartøjer til at lave de operationer.

- Det her er en strategisk kapacitet for Rusland, som anses for meget vigtig og kontrolleres direkte fra Moskva, lød det fra efterretningschef Nils Andreas Stensønes til DR.

Skibet er gået gennem en omfattende renovation og stod færdigt i februar i år. PR-foto: United Shipbuilding Corporation

Adgang til kritisk infrastruktur

Danwatch og Ekstra Bladet har stillet en række spørgsmål til Politiets Efterretningstjeneste (PET) vedrørende truslen fra Gugi mod danske interesser. Det ønskede PET dog ikke at kommentere.

'Det er ikke noget, vi kan sige noget om. Måske kan du prøve at kontakte FE', lød svaret.

Men heller ikke Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ønsker at kommentere Putins hemmelige spionflåde.

'Vi har fra FE's side ingen kommentarer til dine spørgsmål', lød svaret fra FE.

I FE's trusselsvurdering 'Udsyn' fra 2022 omtaler tjenesten dog selv Ruslands kapacitet inden for undervandsspionage.

Annonce:

'Spionage kan desuden give Rusland adgang til kritisk infrastruktur, som Rusland kan forsøge at ødelægge eller forstyrre, bl.a. i tilfælde af en eskalerende konflikt', lyder det i rapporten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

På Nato-radaren

Også i forsvarsalliancen Nato har man haft Gugi og undervandstjenestens kapacitet på radaren. Især efter at spionskibet Yantar i 2015 blev set nær Guantánamo Bay i Cuba.

Danwatch og Ekstra Bladet har siden februar afdækket omfattende salg af rockwool til det russiske forsvarsministerium. Her flød Vympel Shipyard med materialet under konstruktionen af fire antisabotage-skibe i 2017. Foto: Vympel Shipyard

Og blot et år efter, i 2016, lå skibet forankret ud for grønlandske Nuuk. Siden er Gugi blevet styrket yderligere og har fået en mere fremtrædende rolle i Ruslands spionageoperationer.

I Nato-rapporten 'Handbook of Russian Information Warfare' fra 2016 omtales blandt andet 'et stærkt øget tempo og fremtæden' af Gugis operationer.

'Nuværende aktiviteter giver pejlemærker om mulige former for fremtidige russiske operationer'.

Annonce:

'Et godt eksempel er undersøiske kommunikationskabler. Dette menes at være en af opgaverne for Hoveddirektoratet for Dybhavsforskning (Gugi), en tidligere meget hemmelighedsfuld organisation, som nu får offentlig opmærksomhed på grund af stærkt øget tempo og fremtræden af dens operationer', lyder det i Nato-rapporten.

I 2017 tog den daværende chef for Nato's ubådsstyrker, kontreadmiral Andrew Lennon, også bladet fra munden i et interview til The Washington Post.

- Vi ser nu russisk undervandsaktivitet i nærheden af undersøiske kabler, som jeg ikke tror, vi nogensinde har set. Rusland er tydeligvis interesseret i Nato og Nato-landenes undersøiske infrastruktur, sagde ubådschefen til mediet.

Og så sent som fredag udtalte Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg, at alliancens forsvarsministre har godkendt etableringen af et maritimt center, der skal bidrage til at sikre medlemslandenes kritiske undervandsinfrastruktur.

Første gang Rockwool-handlerne med det russiske forsvarsministerium ramte Ekstra Bladet-forsiden, 24. februar 2023.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Etisk og moralsk blinde'

Spørger man professor mso i virksomhedsetik ved RUC Jacob Dahl Rendtorff, er der tale om 'etisk og moralsk blindhed' fra Rockwools side. Derudover mener han heller ikke, at isoleringsgiganten har lavet sin research ordentligt i forhold til kontraktens slutbruger.

Annonce:

- Det har de tydeligvis ikke været opmærksomme på. De har jo været fuldstændig etisk og moralsk blinde, siger han til Danwatch og Ekstra Bladet.

Samtidig sender han en klar opfordring til den danske stenuldsgigant.

- For Rockwool har det sikkert været flot at sælge til det russiske spionvæsen og forsvar, for det viser jo, at de bruges til noget i det russiske samfund. Men det er klart, at hovedkontoret i Danmark bør tænke mere strategisk, etisk og moralsk globalt set og tage et ansvar for, hvor man sælger sine produkter, lyder det fra Rendtorff.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rockwool nægter

Danwatch og Ekstra Bladet har stillet en lang række spørgsmål til Rockwool om sagen og bedt om et interview.

Hverken administrerende direktør Jens Birgersson eller kommunikationschef Michael Zarin ønsker at stille op til interview om sagen. Foto: Bo Svane/Polfoto

De er vendt tilbage på skrift, hvor de både undsiger at have et kundeforhold med det russiske militær, nægter at kommentere konkrete projekter og ikke besvarer et eneste af spørgsmålene.

Annonce:

'Som tidligere beskrevet, har det frem til februar 2022 været normal praksis for både danske og internationale virksomheder at være til stede i Rusland. Der er derfor ikke noget specielt ved, at både Rockwool og andre danske og udenlandske selskaber har drevet virksomhed der i perioden mellem Ruslands annektering af Krimhalvøen og deres invasion af Ukraine'.

'Via distributører er vores produkter bredt tilgængelige på det russiske marked, hvilket også er tilfældet på mange andre markeder. Hverken Rockwool A/S eller vores russiske datterselskaber sælger direkte til russiske slutbrugere eller har et kundeforhold med det russiske militær', lyder det fra kommunikationschef Michael Zarin.

Danwatch og Ekstra Bladet har gennem flere måneder afdækket, hvordan Rockwool-produkter for millioner er blevet solgt til det russiske militær. Læs mere om Rockwools mystiske samarbejdspartner, der trækker tråde til Ruslands efterretningstjeneste FSB her (+).