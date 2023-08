Afsløring: Danske dele i Putins dommedagsubåd

Tre af Putins 'mest avancerede ubåde' gemmer på Rockwool-isolering i skroget. To af dem kan udstyres med autonome atomvåben. Et udtryk for 'fuldkommen blindhed', siger ekspert

Først var det antisabotage- og støtteskibe. Siden superfregatter og produkter til Putins hemmelige undervandstjeneste, der minutiøst kortlægger vestlig infrastruktur på havbunden.

Nu kan Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch atter føje til listen over russiske flådefartøjer, som er blevet isoleret med isoleringsmateriale fra den danske gigant Rockwool.

Officielle russiske dokumenter, som Danwatch og Ekstra Bladet er i besiddelse af, viser nemlig, at tre af de mest avancerede ubåde i Putins arsenal også opererer med dansk islæt ombord, leveret af Rockwools officielle distributør i Rusland, Marine Complex Systems (MKS).

To af ubådene er i stand til at operere med og affyre atomvåben.

Amerikanske Michael Petersen har fulgt den russiske flåde minutiøst - først i det amerikanske militærs efterretningstjeneste og siden det nationale sikkerhedsråd.

Den daværende russiske præsident, Dmitry Medvedev, taler foran 'dommedagsubåden' Belgorod i juni 2010. Foto: Vladimir Rodionov/Ritzau Scanpix

I dag er han leder af Russia Maritime Studies Institute ved US Naval War College - og ifølge ham er der netop tale om tre af russernes mest avancerede af slagsen, som 'udgør og vil udgøre rygraden af Ruslands søbaserede strategiske nukleare afskrækkelse i mindst to årtier'.

Dommedagsubåden

Kort tid efter Ruslands ulovlige annektering af Krim i 2014 indgik MKS - i juni og september - aftaler med værftet Sevmash om en leverance af samlet 15.064,4 kvadratmeter Rockwool Searox SL 440 marineisolering til en værdi af 4.761.189,1 rubler.

Materialet skulle netop bruges i dommedagsubåden Belgorod (BS-329) og atomubåden Prince Vladimir (K-549). Vladimir vender vi tilbage til.

Belgorod er nemlig med en længde på hele 184 meter intet mindre end verdens største ubåd og tilhører Putins tophemmelige spiontjeneste, Gugi, som både Nato og efterretningstjenester tidligere har advaret mod.

Belgorod måler hele 184 meter, kan bære de strategiske atomvåben Poseidon og er spækket med dansk isolering. Foto: Wikimedia Commons

Samtidig er den designet til at kunne bruge skræmmende atomvåbensystemer.

'Den er designet til at bære autonome, atomdrevne og ubemandede Poseidon-undervandsfartøjer. Poseidon er et strategisk atomvåben, der er designet til at give Rusland en strategisk fordel ved at forblive skjult under vandet og omgå Vestens forsvar for at kunne udføre et atomangreb på infrastruktur langs kysten', lyder Michael Petersens vurdering af den enorme ubåd.

Prinsen og Lada'en

Men det danske isoleringsguld er også endt i den atomdrevne ubåd Prince Vladimir, som ligesom Belgorod er bygget til at kunne bære og affyre atomvåben.

Ubådene i Prins Vladimir-klassen kan udrustes med op mod 16 missiler, herunder 10 nukleare sprænghoveder. Foto: Alexey Nikolsky/Ritzau Scanpix

Ifølge Michael Petersen råder russerne over 5 andre lignende ubåde - og netop disse er de mest avancerede atomdrevne af slagsen i den russiske flåde, som hver kan bære op til 10 nukleare sprænghoveder.

'Når først de går til søs, er de svære at lokalisere. I en periode med øget spænding, der fører til potentiel konflikt, vil Rusland sandsynligvis sende disse ubåde til søs, hvor de stille vil ligge og vente på ordrer om at affyre atomvåben', siger han.



I december 2016 indgik MKS så en ny ubådsaftale med værftet Admiralty om levering af 1.675,16 kvadratmeter Rockwool Searox SL 400 til en værdi af 785.733,61 rubler, der skulle bruges til ubåden Velikie Luki (B-587) af Lada-klassen.

En dieselelektrisk ubåd af samme type som Velikie Luki. Foto: Zhernov Vadim/Ritzau Scanpix

Velikie Luki er en diesel-elektrisk ubåd, som ifølge Petersen primært er i stand til operationer i Østersøen, Sortehavet og Middelhavet. Ubåden er særlig velegnet til angreb mod skibe og mål på landjorden - og i stand til at udføre disse angreb fra lange distancer.

Rockwool: 'Harmløse produkter'

Ekstra Bladet og Danwatch har, siden den første historie om handler med det russiske militær rullede 24. februar i år, forsøgt at få et interview med Rockwool.

Det har endnu ikke været muligt.

I stedet har de sendt et skriftligt svar fra kommunikationschef Michael Zarin, hvori de indrømmer kendskab til, at deres produkter er endt i russiske krigsfartøjer.

De mener dog, at der er tale om 'harmløse produkter'.

'Rockwool A/S har kendskab til, at almindelige isoleringsprodukter – samt isoleringsprodukter til brug i civile applikationer til skibsfarten solgt via de russiske datterselskabers eksterne distributører – i visse tilfælde er blevet anvendt i russiske flådefartøjer, i lighed med hvordan disse produkter bruges på alle former for skibe verden over - inklusive kommercielle og industrielle fartøjer samt krydstogtskibe og lystbåde. Rockwools produkter kan hverken transformeres til våben eller anvendes til militære formål i øvrigt', lyder det i svaret.

I kølvandet på Ekstra Bladet og Danwatchs afsløringer i februar og marts indledte Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af, om Rockwool havde brudt sanktionerne, som blev indført efter Ruslands fuldbyrdede invasion af Ukraine 24. februar 2022.

Konklusionen var, at Rockwool ikke havde brudt nogen af de pågældende sanktioner.