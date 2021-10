Afsløring: Diplomat-fifleri sikrede luksusliv til departementschefs kone og børn

Ved du noget? Skriv direkte til journalisterne her.

Udenrigsministeriets øverste embedsmand og departementschef, Lars Gert Lose, havde i 2019 en hidtil ukendt dobbeltrolle, som sikrede hans kone og tre børn en priviligeret diplomat-tilværelse i USA.

Familien fik på den måde dækket udgifter til privatskoler på 450.000 kroner, selv om Lose ikke længere var udsendt.

Det viser en række oplysninger og dokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, og en professor med indsigt i Danmarks udenrigstjeneste betegner forløbet som usædvanligt, rodet og tager ordet fifleri i sin mund.

- Det er noget værre rod, og jeg har ikke set noget tilsvarende tidligere, siger Martin Marcussen, som professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og har diplomati som et af sine primære forskningsområder.

Kørte dobbeltrolle i måneder

Lars Gert Lose, der i næsten 25 år har gjort tjeneste i Udenrigsministeriet, blev i 2015 udnævnt som Danmarks ambassadør i Washington, og i oktober 2018 avancerede han til stillingen som departementschef i ministeriet.

To måneder senere ved indgangen til 2019 rejste Lars Gert Lose fra Danmarks ambassade i Washington for at tiltræde det nye job i København.



Danmarks tidligere ambassadør USA, Lars Gert Lose, som i dag er departementschef i Udenrigsministeriet.

Men Lose beholdt titlen som ambassadør i USA, viser dokumenter fra Udenrigsministeriet, og dermed kunne Lars Loses kone og tre børn blive boende i ambassadeboligen.

I fire måneder havde Lars Gert Lose således titel af både departementschef og ambassadør i USA, og det er noget rod, lyder kritikken.

- Departementschef-rollen ganske krævende, og at pålægge en sådan øverste leder det daglige og operationelle ansvar for en ambassade, og alt hvad deraf følger, virker voldsomt. Dertil kommer at det er noget rod. Departementschefen er jo ambassadørens øverste chef. I en situation, hvor én og samme person er indehaver af begge titler og funktioner, så går der rod i kommandovejene, vurderer professor Martin Marcussen.

Genbo til Clinton-familien

Udenrigsministeriet oplyser, at Lars Gert Loses familie fik lov til at blive i ambassadeboligen, så de tre børn kunne færdiggøre skoleåret 2018/2019. Dog kunne familien ikke 'som sådan trække på personalet i residensen', lyder det fra ministeriet.

Til gengæld kunne familien blive boende i det særdeles eksklusive område, hvor genboen er ægteparret Hillary og Bill Clinton, henholdsvis tidligere Udenrigsminister og præsident i USA, og hvor det ikke er usædvanligt, at en treværelseslejlighed koster 21.000 kroner om måneden at leje.

Skolegang til 450.324 kr.

Derudover viser bilag, at de tre børns skolegang i den pågældende periode kostede 450.324 kroner. Udgifter, som Udenrigsministeriet har afholdt.

Det kostede f.eks.192.996 kroner, at Lars Gert Loses ældste søn i første halvår af 2019 kunne studere på University of Richmond, mens udgifterne til den ældste datters skolegang på 'The Field School' for tilsvarende periode beløb sig til 173.696 kroner. Den yngste datters skolegang på 'British International School' kostede 83.631 kroner.



Lars Gert Lose ses her med USAs tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford. Foto: AP

Manøvre forlængede ophold

Lars Gert Loses dobbeltrolle sluttede 1. april, da Lone Dencker Wisborg blev udnævnt som ny ambassadør i USA, hvorefter Lose i praksis kun var departementschef.

Men det betød ikke, at Lars Gert Loses familie i Washington blev bedt om at forlade ambassaden.

I stedet lavede Udenrigsministeriet i samarbejde med USA en manøvre, hvor Lars Gert Lose hos de amerikanske myndigheder blev registreret som udsendt seniordiplomat på ambassaden i Washington, selv om han befandt sig i København.

På den måde fik Lars Gert Loses kone og tre børn forlænget deres opholdsgrundlag i USA frem til udgangen af juni.

'Fifleri' og 'julelege' med titler

Ifølge professor Martin Marcussen er hele konstruktionen en løselig omgang med Wienerkonventionen, der regulerer diplomaters arbejde.

- Det er overraskende, at de bare tillader den slags julelege med titler. Hele årsagen til, at Lars Gert Lose skrives på den liste er ikke for at lave diplomati, men for at konen og børn skal have særlige muligheder i det her land, og der har vi noget fifleri med Wienerkonventionen og de muligheder, der ligger der, siger professoren.

Han mener samlet set, at man som administrativ leder af Udenrigsministeriet bør være sig meget bevidst om, hvilke signaler man sender.

- En chef for en stor organisation som Udenrigsministeriet, der virkelig kæmper med at få driftsmidlerne til at slå til, og som konstant beder sine ansatte om at sætte tæring efter næring, må gå forrest med det gode eksempel. Vedkommende må så at sige være mere hellig end paven. Hvis man går og fifler lidt med titler og andre ordninger, sender det et dårligt signal til de øvrige i ministeriet, siger han

Handler om at tilgodese børn

Departementschef i Udenrigsministeriet Lars Gert Lose og sagens hovedperson har ikke ønsket at medvirke i et interview, og i stedet er det ministeriets direktør for organisation, Erik Brøgger Rasmussen, der udtaler sig.

Han er ansvarlig for, at alle medarbejdere overholder ministeriets regelsæt, og han understreger, at forløbet med Lars Gert Lose er inden for det tilladte.

- Hele det her er lavet for at tilgodese nogle familieforhold. Det er generisk for hele ministeriet – vi gør, hvad vi kan for at beskytte vores familier, som følger med rundt, og i det tilfælde her handler det om børnenes skolegang - at de skal færdiggøre deres skoleår på fornuftig vis. Så derfor bliver de af hensyn til børnene nødt til at blive i USA. Det bliver aftalt med de amerikanske myndigheder, og det er de helt indforstået med, siger Erik Brøgger Rasmussen.

- Jeg har anmodet om et interview med Lars Gert Lose. Hvorfor ringer du i stedet?

- Organisationsdirektøren er den, der er ansvarlig for, at vi administrerer efter reglerne.

Han har ikke tal på, hvor ofte det er sket, at familien til en udsendt diplomat først vender hjem seks måneder senere, men han afviser kritikken om 'fifleri'.

- Der tale om en entydig aftale mellem to stater om, at det er måde at gøre det på, siger han.