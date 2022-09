Afsløring: Dukkesag tog fart efter mail til Statsministeriet

Statsministeriet og Mette Frederiksen har hidtil nægtet at indvi offentligheden i, hvilken eksakt rolle ministeriet spiller i sagen om den Mette Frederiksen-lignende dukke, der blev brændt af under en Men In Black-demonstration 23. januar 2021 på Frederiksberg.

Sagen fik i maj stor opmærksomhed, da forsvarsadvokat Ulrik Sjølin ikke kunne få oplyst sagens anmelder, og han luftede i samme ombæring en mistanke om, hvorvidt der var sket en magtfordrejning i forløbet eller lagt et politisk pres, fordi det handlede om statsministeren.

- Jeg kommer ikke til at gå ind i den konkrete sag, lød det kortfattet fra Mette Frederiksen, da hun 10. maj blev spurgt til, om hun var anmelder i sagen.

Nu kan Ekstra Bladet imidlertid afsløre, at sagen efter alt at dømme tog fart i netop Statsministeriet den pågældende aften, og inden for få minutter vandrede sagen fra Statsministeriet til Justitsministeriet og videre til PET samt Københavns Politi, der beordrede flere politidelinger til at undersøge dukkehændelsen.

Det viser sagens tidslinje, som baserer sig på dokumenter, pressehenvendelser, aktlister, meldeblanketter og oplysninger, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i fra en række myndigheder.

Dukken, som blev hængt op og brændt af ved en demonstration i januar sidste år på Frederiksberg. Foto: Kenneth Meyer

'Holdt hen i mørke'

Selve straffesagen mod de tre mænd, der er tiltalt for trusler mod statsministeren, begynder tirsdag i Rtten på Frederiksberg.

Allerede i januar sidste år, da de tre mænd blev anholdt, blev sagen dog bredt omtalt, fordi de til at starte med blev sigtet efter nogle voldsomme paragraffer i straffeloven, der handler om statskup (paragraf 113), som kan give op til 16 års fængsel.

Ekstra Bladet har forelagt de nye oplysninger og rækkefølgen af hændelser for de tre tiltaltes forsvarere, der udtrykker hård kritik.

’Tidslinjen viser tydeligt, at vi som forsvarere er holdt hen i mørket omkring forløbet forud klienternes anholdelse. Det er svært at komme i tanke om en god grund til, at det forholder sig sådan uden at tænke på lande, som vi normalt ikke sammenligner os med,’ lyder det fra forsvarsadvokat Ulrik Sjølin.

Forsvarsadvokat Jonas Christoffersen kalder forløbet ’meget kritisabelt’.

Forsvarsadvokat Jonas Christofferen repræsenterer en af de tiltalte i dukkesagen, og han kritiserer nu det forløb, som tegner sig. Foto: POLFOTO

”Hvis Ekstra Bladet’s oplysninger er rigtige, så bekræfter det min og vores mistanke om, at sagen blev startet oppefra, men det har vi ikke kunne få politiet til at bekræfte eller efterforske. Min klient blev anholdt kl. 3 om natten, og vi ved endnu ikke, hvad der førte til anholdelsen – altså hvad der skete i de fem timer fra kl. 22. Det er meget kritisabelt.’

Tiltalt i 'dukke-sag': - Jeg tænkte, de tog pis på mig

Fik instrukser

Ekstra Bladets kortlægning viser, at Statsministeriet tilsyneladende først blev opmærksom på dukken kl. 20.04 lørdag den 23. januar 2021, da en Ekstra Bladet-journalist bad ministeriet om en kommentar til et billede af dukken, der bar skriften 'Hun må og skal aflives.’

I henvendelsen var der vedhæftet et foto, hvor der dog endnu ikke var ild i dukken.

Ca. 40 minutter forinden havde flere betjente på gaden observeret dukken ved Forum på Frederiksberg. Ifølge forklaringer fremlagt i retten grinte betjentene af dukken og noterede navnene på de mænd, der bar dukken, men politiet foretog sig ikke yderligere.

Tilbage i Statsministeriet førte Ekstra Bladets pressehenvendelse til en intern korrespondance, som er hemmelig. Hverken indhold, afsender, modtager eller tidspunkter for de pågældende mails ønsker ministeriet at udlevere.

Det var dette foto, som Ekstra Bladet sendte til Statsministeriet 23. januar 2021, og herefter udviklede sagen sig på ganske få minutter til at involvere Justitsministeriet, PET og Københavns Politi. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men kl. 21.10 blev Justitsministeriet orienteret af Statsministeriet om pressehenvendelsen, oplyses det.

Og straks efter blev PET involveret.

’PET har ansvaret for alle nationale personbeskyttelsesopgaver i Danmark, herunder i forhold til statsministeren. På den baggrund orienterede Justitsministeriet PET om indholdet af Ekstra Bladets pressehenvendelse til Statsministeriet. Orienteringen skete umiddelbart efter orienteringen fra Statsministeriet,’ oplyser Justitsministeriet.

Det er uvist, hvad PET helt nøjagtigt foretog sig, fordi Ekstra Bladet nægtes indsigt i korrespondancen mellem Københavns Politi og PET, men kl. 21.28 udgik der en ordre fra kommandostationen hos Københavns Politi – også kaldt KSN – til en politideling.

Det fremgår af meldingen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, at man hos KSN tilsyneladende endnu ikke vidste, om der var en dukke.

’Politideling A skal til Forum og se, om der hænger en dukke i en lygtepæl, som forestiller Mette Frederiksen. Hvis den hænger der, skal den sikres med henblik på udfindelse af muligt dna.’

Meldeblanket fra Københavns Politi.

Mystik om anmelder

I de følgende minutter var der flere meldinger på sagen, og yderligere to politidelinger blev sat på sagen, viser meldeblanketterne, og politidelingerne søgte i de følgende minutter efter dukken ved både Christiansborg og omkring Gyldenløvsgade og Nørre Søgade.

Undervejs spørger en af politidelingerne kl. 21.53:

’Tlf på anm til forholdet Statsministeriet?’

Hertil svares der fra kommandostationen kl. 21.54:

’Ingen anm, men billeder set på Local Eyes.’

Om der med ’anm’ menes anmelder, kan Ekstra Bladet ikke sige med sikkerhed, da Ekstra Bladet forgæves har forsøgt at få behandlet en pressehenvendelse om sagen hos Københavns Politi hen over weekenden.

Statsministeriet afviser påvirkning

Helt usædvanligt har det været hemmeligt, hvem der har anmeldte sagen. Dog kom det i maj frem, at 'anmeldelsen' blev registreret kl. 22.23 samme aften. - uden dog at sætte navn på.

Rapporterne blev dog først skrevet dagen efter.

Om natten mellem den. 23. og 24 januar blev to mænd anholdt og en tredje mand senere på dagen, og Københavns Politi udsendte 24. januar en pressemeddelelse om, at de anholdte ville blive sigtet efter statskupparagrafferne, som har en strafferamme på op til 16 år.

Statsadvokaten droppede dog få dage senere de voldsomme sigtelser.

Man var 'blevet klogere', lød det, og i stedet blev de anholdte sigtet for en mildere paragraf, der handler om trusler mod offentligt ansatte.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Statsministeriet til hele forløbet.

Statsministeriet oplyser, at 'der tale om en konkret straffesag', og at man derfor ikke 'har kommentarer til spørgsmål herom.'

Dog påpeger ministeriet, at 'de stillede spørgsmål, og tidligere trykte artikler synes imidlertid at antyde, at statsministeren eller Statsministeriet skulle have blandet sig i eller i øvrigt påvirket politiets håndtering af sagen. Det kan fuldstændig afvises.'

Tiltalt i 'dukke-sag': - Jeg tænkte, de tog pis på mig