Afsløring: Hjortholm Kostskole skjulte sandheden om dødsfald

Tidligere direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup er forarget over, at Hjortholm ikke straks informerede alle de kommuner, der havde børn anbragt på institutionen om dødsfaldene

Pigerne på Hjortholm: Kostskole for udsatte børn holdt på informationer og skjulte sandheden, da to piger tog deres eget liv på skolen

Ved du noget? Skriv til journalisterne på eb-sikker@protonmail.com

Hjortholm Kostskole tilbageholdt afgørende detaljer, da en 15-årig pige 1. november tog sit eget liv på opholdsstedet, hvor hun var anbragt.

Således viser en aktindsigt, at forstanderen, Michella Rasmussen, i en mail til de 14 kommuner, der på det tidspunkt havde børn og unge anbragt på skolen, først beskrev tragedien som et hjertestop:

'Kære anbringende kommune til barn eller ung på Hjortholm. Jeg skriver til jer for at informere jer om, at vi i går havde en voldsom episode med og omkring en ung, der grundet hjertestop måtte modtage livgivende førstehjælp,' lød det således i mailen til kommunerne, der er afsendt aftenen efter, 2. november.

Artiklen fortsætter under mailen ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Denne mail blev sendt af Michella Rasmussen til de anbringende kommuner dagen efter det første selvmord. Foto: Skærmbillede

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

'Tragiske hændelser'

Som Ekstra Bladet tidligere på ugen kunne fortælle, begik endnu en 15-årig pige selvmord på Hjortholm Kostskole blot ti dage senere.

Også da sorterede Hjortholm i, hvor meget de kommuner, der betaler penge for at have børn anbragt på stedet, skulle have at vide.

For først tre uger efter det andet selvmord - og efter at Ekstra Bladet var gået ind i sagen - blev kommunerne orienteret om, at der havde været 'to tragiske hændelser' i november.

Intet sted stod der, præcis hvad der var sket.

Og det var al den information, flere af kommunerne fik.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Tahirs datter Ayda tog sit eget liv, da hun var anbragt på Hjortholm Kostskole, som er en skole for udsatte børn og unge

Tidligere direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup er mildest talt forarget over, at Hjortholm ikke klart og straks informerede alle de kommuner, der havde børn og unge anbragt på institutionen, om, at der havde været selvmord blandt børnene.

- De skulle selvfølgelig have orienteret fuldt og helt om det her.

Annonce:

- Jeg synes faktisk, det er grænsende til utilgiveligt, at man ikke kan stole fuldt ud på de informationer, der kommer fra skolen. For det betyder jo, at de kommuner og sagsbehandlere, som kunne have noget stående i deres papirer, ikke kommer til at reagere, siger Knud Aarup.

Han henviser til, at det til enhver tid er de enkelte kommuners ansvar at tilsikre, at de børn, de har anbragt på en institution, ikke får det værre eller ligefrem kommer i fare.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladet kunne tidligere på ugen fortælle, at de to 15-årige piger Zoubida (tv.) og Ayda (th) i november begge begik selvmord, mens de var anbragt på Hjortholm Kostskole. Ifølge pigernes forældre og tusindvis af sagsakter, Ekstra Bladet har gennemgået, fik de det begge tiltagende værre under deres anbringelse. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/privatfotos

Foretog vurdering

Ekstra Bladet har fremsendt en række konkrete spørgsmål til Hjortholm Kostskoles forstander, Michella Rasmussen, som ikke er blevet besvaret.

I en mail har hun dog tidligere forklaret, at skolen efter det første selvmord telefonisk fortalte de kommuner, skolen vurderede relevante, hvad der reelt var sket.

Dette indebar eksempelvis ikke de yngste børns kommuner:

'Dette var en konkret vurdering af, at de mindre børn ikke var påvirket af det skete i en sådan grad, at det var påkrævet,' lød det.

Annonce:

Alligevel fremgår det i et referat fra en samtale mellem socialtilsynet og forstanderen i kølvandet på det andet selvmord, at skolen over for tilsynet havde påstået, at samtlige kommuner, der havde børn anbragt på stedet, blev orienteret efter det første dødsfald.

Det samme skulle alle forældre være blevet.

Artiklen fortsætter under boksen ...

- De er fulde af løgn

En far til en 13-årig dreng, der på det tidspunkt var anbragt på kostskolen, føler sig dog på ingen måde ordentligt orienteret.

Han kalder det løgn, når skolen over for tilsynet har givet udtryk for, at alle forældre fik informationer om det første selvmord.

- De er fulde af løgn. Det passer ganske enkelt ikke. Jeg hørte om den første episode fra min søn. Da jeg ringede derned for at få at vide, hvad der foregik, fortalte de bare, at der havde været en ulykke. De ville ikke sige mere, siger Thomas Hansen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Hansen bor på Stevns. Hans søn blev anbragt på kostskolen for at få en bedre skolegang, men på grund af et hårdt miljø og de to selvmord er han kommet hjem. Nu skal de finde et andet tilbud til ham. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det gør os jo utrygge, for vi tænker, hvad fanden er det, der foregår. Min søn er dernede, og vi vil gerne vide, hvad der sker, siger han.

Annonce:

Han føler sig heller ikke fuldt informeret om det andet selvmord.

- Vi har aldrig fået en fuld og hel orientering om, hvad der er foregået. Men til gengæld fik vi en julehilsen i december, hvor de fortalte, hvor godt et år det havde været på Hjortholm. Her var der lige to piger, der var døde, men det stod der ikke et ord om, siger han.

Efter de to selvmord i november sidste år og et tiltagende hårdt miljø på skolen er hans 13-årige søn kommet væk fra skolen, fortæller han.

Forstander Michella Rasmussen har ikke ønsket at udtale sig om Thomas Hansens kritik.

I en skriftlig udtalelse har hun med henvisning til selvmordene tidligere udtalt, at skolen har 'den dybeste medfølelse for de berørte.'

'De involverede kommuner, socialtilsynet samt eksterne rådgivere har bakket massivt op om institutionens håndtering, som er sket i overensstemmelse med den tilgående rådgivning,' skriver hun videre.

Annonce:

Læs om Ekstra Bladets etiske overvejelser her.