Afsløring: Hofkok løj om grov sexchikane-sag

Den sexchikane-anklagede kroejer Jens-Peter Skov har over for Ekstra Bladet afvist at have haft én eneste fagforeningssag. Nu viser det sig dog, at han allerede i 2009 blev meldt til 3F for netop grov sexchikane mod en 19-årig kokkeelev. Det viser dokumenter, som Ekstra Bladet er i besiddelse af

En kniv mod skridtet, ’højst sandsynligt flere end 100 klap bagi’ og en hånd hele vejen op ad inderlåret.

Det er bare nogle af de ting, indehaveren af Sallingsund Færgekro, 64-årige Jens-Peter Skov, allerede tilbage i 2009 blev meldt til fagforeningen 3F for at have gjort mod en bare 19 år gammel kokkeelev.

Det kan Ekstra Bladet i dag afsløre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den tidligere kokkeelev, der dog ikke ønsker at stille op til interview, men som efter grundige overvejelser har godkendt, at sagen bliver beskrevet.

Et uddrag af en skrivelse fra sagen, som 3F oversendte til det faglige udvalg, hvori kokkeelevens oplevelser beskrives.

Kroejer benægtede

Jens-Peter Skov har ellers over for Ekstra Bladet pure afvist, at han skulle have haft så meget som en eneste fagforeningssag vedrørende arbejdsmiljøet på kroen.

Det altså til trods for at Ekstra Bladet har kunnet afsløre, hvordan 37 tidligere ansatte og elever fra perioden 1991 til 2021 har følt sig udsat for seksuelle, psykiske og fysiske overgreb af den feterede restauratør.

I Ekstra Bladets interview med Jens-Peter Skov i forbindelse med de første afsløringer blev han således spurgt, om han i de 32 år, han har haft Sallingsund Færgekro, havde haft ’nogen fagforenings-, retssager, anlæg til dem eller lignende vedrørende arbejdsmiljøet,’ og til det lød svaret altså prompte:

- Nej.

- Ikke en eneste?

- Nej. Vi havde en, der klagede for nyligt, men det var over noget andet.

’Ingen har sagt fra’

Jens-Peter Skov har tidligere forklaret, at han ikke erindrer de konkrete episoder om seksuel og psykisk chikane, de mange tidligere medarbejdere har fremført i Ekstra Bladet, men han har heller ikke benægtet, at de er sket.

Han har forklaret sin opførsel som en del af kulturen på kroen, ligesom han både over for Ekstra Bladet og i en række lokale medier har udtrykt stor forundring over, at ingen af de tidligere ansatte ifølge ham selv har sagt fra over for ham.

- Jeg synes, jeg har været, som jeg altid har været, men det er så åbenbart forkert, og ingen har turdet sige noget, har han således blandt andet udtalt.

Ifølge en lang række tidligere ansatte og elever har Jens-Peter Skov i årevis udsat dem for seksuel, psykisk og voldelig chikane. Ud af de 37 kilder, Ekstra Bladet har talt med, har det hovedsageligt været kokkeeleverne, det er gået ud over. Foto: Lasse Uttrup/ TV Midtvest

Hvordan dét hænger sammen med, at han gennem årene altså påviseligt er blevet meldt til 3F for både sexchikane og temperamentsfulde udbrud uden, at det har givet ham anledning til at stoppe, har det dog ikke været muligt at få svar på, da Jens-Peter Skov har afvist at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Konfronteret med den konkrete sag, dæmrer det dog alligevel, og i en sms til Ekstra Bladet skriver kroejeren nu således:

- Det er faktisk korrekt, at der var en sag.

- Så vidt jeg husker, mente han (kokkeeleven, red.), at jeg havde taget ham på benet, mens han stod på en stige, som jeg passerede, lyder det fra kroejeren, der samtidig skriver, at han ikke har mere at tilføje.

Måtte behandles af psykolog

Af sagen, som er håndteret af 3F Aalborg, fremgår det, at den tidligere kokkeelev blev udsat for sexchikane i et sådant omfang, at han måtte i behandling hos en psykolog, hvilket eleven via 3F bad Jens-Peter Skov om refusion for.

3F krævede desuden en skærpet godtgørelse på 70.000 kroner ’henset til chikanens grove karakter’.

Eleven fik ingen af delene.

Af sagen fremgår det nemlig også, at den tidligere elev i samråd med 3F til sidst endte med at droppe sagen efter knap fire måneder, da det ved forhandlingsmøder med Jens-Peter Skov ikke lykkedes at nå til enighed. Blandt andet fordi den tidligere kokkeelev ikke mødte opbakning fra sine daværende kollegaer, hvilket i dag bekræftes af tre personer, der arbejdede på kroen samtidig, og som Ekstra Bladet har talt med.

Den ene af de tre tidligere kollegaer er den daværende køkkenchef, der fortæller, at sagen har hjemsøgt hende lige siden.

Hun har af hensyn til sit nuværende virke i restaurationsbranchen på Mors ikke ønsket at stå frem med navn, men Ekstra Bladet er fuldt ud bekendt med hendes identitet.

- Min evigt dårlige samvittighed

Den tidligere køkkenchef fortæller således uopfordret til Ekstra Bladet, at hun dengang selv så den i sagen beskrevne episode, hvor Jens-Peter Skov befamlede kokkeeleven på inderlåret, mens han stod på en trappestige og tørrede hylder af. Hun beskriver også, at Jens-Peter Skov dengang ofte udviste krænkende adfærd 'og pillede ved drengene, lige så snart han kunne komme til det'.

- Men da sagen så kom, samlede han (Jens-Peter Skov, red.) kroens ledere og gav os klar besked på, at 'vi ikke havde set noget', siger hun og tilføjer, at hun opfattede det som en trussel.

En anden mellemleder fra dengang bekræfter, at et sådan møde fandt sted.

Jens-Peter Skov har heller ikke ønsket at lade sig interviewe om denne del af sagen, men skriver i en sms til Ekstra Bladet, at han ikke kan huske det og derfor ikke kan 'genkende det billede'.

Den tidligere køkkenchef betegner med bævende stemme selv sagen som sin 'evigt dårlige samvittighed'.

- Vi er mange tidligere medarbejdere, der har talt om det 1000 gange siden. Tænk, at man som voksent menneske ikke kunne bakke op om sådan en ung dreng, der havde været udsat for de ting. Men jeg turde simpelthen ikke, for jeg var selv alene med en lille søn, og jeg var nødt til at have et arbejde.

Ekstra Bladet har desuden bedt 3F om en kommentar til sagen, men herfra er beskeden, at man er nødt til at undersøge den nærmere først.