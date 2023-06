Afsløring: Hvidvask-firma arbejdede hos Finanstilsynet

Ved du noget om hvidvask og ulovligt arbejde i byggebranchen? Så kan du kontakte Ekstra Bladets journalist fortroligt på munk@eb.dk

Vi hører hele tiden om dem.

Hvidvask-sager på hundredvis af millioner kroner.

Sager, hvor svindlere stiller en service op med såkaldte fakturafabrikker til eksempelvis entreprenører i byggebranchen, der gerne vil lønne deres medarbejdere i sorte kontanter og samtidig lave lidt momssvindel.

Ekstra Bladet har fulgt sporet fra flere store hvidvask-sager for at se, hvilket arbejde de selskaber, der benytter den her service, har udført og for hvem.

Og svaret er måske overraskende for de fleste.

For i de spritnye lokaler, hvor Finanstilsynets medarbejdere nu sidder og undersøger brud på hvidvask-lovgivningen, har en konkursramt entreprenør, som Ekstra Bladet kan kæde sammen med omfattende hvidvask, i det sidste halve år af 2021 arbejdet på at gøre lokalerne klar.

Annonce:

Det drejer sig om selskabet Dannebrog Byg, der som underleverandør har arbejdet på den større ombygning af en ejendom i Strandgade i København, der er Finanstilsynets domicil.

Dannebrog Byg gik konkurs i december, og Ekstra Bladet har derfor fået aktindsigt i en kurator-redegørelse fra selskabet.

Gigantiske hvidvask-sager

Redegørelsen afslører, at Dannebrog Byg har været særdeles glade for at overføre penge til svindel-virksomheder på baggrund af falske fakturaer.

Hele 30 millioner kroner har selskabet i sin korte levetid på knap tre år overført til ti forskellige underleverandører, hvor myndighederne mener, at handlerne er fiktive.

Flere af selskaberne, som entreprenøren har overført penge til baggrund af falske fakturaer, er kendt fra store hvidvask-sager.

Det drejer sig blandt andet om selskabet Joko Devolpment fra Kolding, der er central i en gigantisk hvidvask-sag med tråde til bandemiljøet, hvor en række mænd er blevet idømt fængselsstraffe.

Annonce:

Andre selskaber, som Dannebrog Byg har overført penge til, stammer fra hvidvask-sagen kaldet Operation Ozark.

En række af overførslerne på i alt flere millioner kroner til især et selskab fra sagen er sket i samme måneder, som Dannebrog Byg arbejdede hos Finanstilsynet.

Kun en funktion: Svindel

I Operation Ozark har en bagmand tilstået omfattende hvidvask af op mod 130 millioner kroner og fået fem års fængsel ved Københavns Byret i sommeren 2022.

Centralt for selskaberne i hvidvask-sagerne er det, at selvom de har udstedt fakturaer og fået overført millioner af kroner for noget arbejde, så er det aldrig blevet udført.

Selskabernes eneste funktion har været at være såkaldt fakturafabrik, hvor entreprenører eller andre i modydelse for at betale den falske faktura har fået kontanter, der kan bruges til sort aflønning.

Artiklen fortsætter under grafikken...

Annonce:

Sort arbejde

Om flere af selskaberne skriver kurator, at der ved Skattestyrelsens kontroller er 'konstateret, at disse selskaber har fungeret som fakturafabrikker, hvorved der er udstedt fiktive fakturaer, og betalinger til disse selskab er tilbageført og anvendt til betaling af sort arbejde'.

De øvrige selskaber, som skattemyndighederne mener har fået penge fra entreprenøren på baggrund af falske fakturaer, kan Ekstra Bladet ikke kæde direkte sammen med kendte straffesager om hvidvask.

Men myndighederne mener, at også de handler er fiktive, da selskaberne umuligt kan have udført det arbejde, som de har fået penge for.

Derfor har Skattestyrelsen ved en afgørelse i marts sendt en kæmpe millionregning i retningen af selskabet.

Det drejer sig om 14 millioner kroner i manglende A-skat og syv millioner kroner i moms.

Men da selskabet er gået konkurs, ser statskassen nok aldrig de penge.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dannebrog Byg var registreret som ejer af bruger af flere luksusbiler. Nu skylder selskabet et kæmpe millionbeløb til staten. Da de arbejdede for staten var det på en ombygning, der ifølge hovedentreprenøren havde en samlet entreprisesum på 115 millioner. Nu boltrer Finanstilsynet sig i det helt nye lokaler. Foto: Linda Johansen

Annonce:

Afviser kendskab til svindel

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christian Bartholdy-Harden, der var direktør i Dannebrog Byg, da der blev overført store millionbeløb til en række af svindel-selskaberne, og mens Dannebrog Byg arbejdede hos Finanstilsynet.

Han påstår, at han ikke har kendt noget som helst til overførslerne, at hans navn er blevet misbrugt, og at han er blevet snydt af en mand, som han ikke ønsker at oplyse navnet på. Yderligere vil han ikke oplyse.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at verificere hans oplysninger.

Ole Djurisic, der var den første direktør i selskabet, afviser også fuldstændigt og flere gange at have været involveret i noget svindel, da Ekstra Bladet taler med ham i en kort telefonsamtale.

- Det har jeg ingen kommentarer til, da jeg ikke har viden om noget som helst af det, som du taler om, siger Ole Djurisic, der var direktør i seks måneder frem til december 2020.

Ekstra Bladet har desuden været i kontakt med Allan Melander, der var direktør i selskabet i få måneder op til konkursen.

Annonce:

Han påstår også, at han ikke har kendskab til nogen former for svindel, og at han uforvarende er blevet registreret som direktør i selskabet, og at han dermed har ageret stråmand for nogle ukendte bagmænd.

Hans oplysninger skulle de angiveligt have fået fra en revisor, som han påstår ikke at kunne huske navnet på.

Efterfølgende har Erhvervsstyrelsen afregistreret ham som direktør, da man opdagede, at han ikke udgjorde den egentlige ledelse af selskabet.