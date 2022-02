Afsløring: Investor havde suspekt dobbeltrolle

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

'Vi bruger Canopylabs lærings-software, fordi det er det mest banebrydende på markedet.'

Sådan lyder de rosende ord fra Copenhagen Business School (CBS) i et ambitiøst investormateriale, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. Her oplister den udadtil så succesfulde direktør Sahra-Josephine Hjorth og Canopylab citater fra tre brugere og kunder af virksomhedens 'banebrydende' platform, som skal blive det 'nye Google'.

Det anonyme citat fra CBS er uden personlig afsender, og det ledsages i afsnittet om kundeoplevelser af citater fra blot to udenlandske studerende.

Men Ekstra Bladet kan nu afsløre, at citatet i indledningen er skrevet af en ledende CBS-ansat, der personligt havde økonomiske interesser i at lovprise Canopylab.

Nemlig Dorthea Haldrup, som på daværende tidspunkt var ansat på CBS.

Det bekræfter Sahra-Josephine Hjorth - og dermed bliver det anonyme citat brugt i strid med universitetets regler.

Selvsamme investormateriale fra 2018 afslører nemlig, at Dorthea Haldrup samtidig var privat investor i virksomheden.

Netop Dorthea Haldrup var - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - via sin ledende stilling på CBS' iværksætterskole involveret, da Canopylab og CBS i slutningen af 2017 indgik en aftale. Projektet, der var baseret på Canopylabs software, blev stoppet i 2019, hvor Dorthea Haldrup også forlod CBS.

Må man ikke

Iværksætterskolens nuværende direktør, Andreas Gjede, fastslår i en mail til Ekstra Bladet, at man ikke som medarbejder kan anbefale leverandører, hvis man samtidig er privat investor.

Han afviser dog habilitetsproblemer i forbindelse med selve kontraktindgåelsen til en værdi af 170.000 kroner. Blandt andet fordi det var iværksætterskolens daværende øverste leder, som underskrev kontrakten.

Andreas Gjede stoppede samarbejdet med Canopylab, da han tiltrådte som direktør i 2019.

I dag er der også en omtale fra CBS' iværksætterskole på Canopylabs hjemmeside. Den er skrevet af Dorthea Haldrup. Det fremgår hverken, at samarbejdet er afsluttet - eller at Dorthea Haldrup har investeret sine private penge i virksomheden.

CBS har oplyst Ekstra Bladet, at man nu vil kontakte Canopylab for at få ændret formuleringer på virksomhedens hjemmeside.

Sahra-Josephine Hjorth er næstformand i det magtfulde organ hos Dansk Industri DI Digital. Hun er samtidig blevet udvalgt af selveste Barack Obama til at deltage i et prestigefyldt kursus for fremtidige ledere. Pr-foto: Büro Jantzen

Direktør afviser

Sagen om den hypede iværksætter-stjerne tager dermed til i styrke, efter Ekstra Bladet bragte den første kritiske historie om hende lørdag.

Ekstra Bladet har blandt andet kunne fortælle, at Canopylab aldrig har præsenteret et overskud og har lavet forkerte momsindberetninger, mens et datterselskab en overgang var sendt til tvangsopløsning, fordi der ikke var blevet indleveret årsregnskab til tiden. Da det blev afleveret, viste det sig også, at bogføringslovgivningen var overtrådt, og et af Sahra-Josephine Hjorths selskaber gik for nylig konkurs.

Senest kunne Ekstra Bladet afsløre, at hun har talt usandt om sin ph.d.-grad.

Alligevel er det lykkedes Sahra-Josephine Hjorth med en toppost i Dansk Industri at tegne et billede af en virksomhed, der ifølge selskabets seneste ledelsesberetning om få år vil være 6,5 milliarder kroner værd, og at de i november 2021 skulle have en million brugere verden over.

Men på trods af påstandene om den massive succes har Canopylab altså markedsført sig med samarbejder, der for længst er afsluttet - og hvor en investor udtaler sig som en glad og tilfreds kunde.

Ekstra Bladet har forgæves bedt om et interview og sendt en række spørgsmål til Sahra-Josephine Hjorth. Her har vi blandt andet bedt hende om at svare på, hvem Canopylabs største betalende kunde er. Flere steder fremgår det, at selskabet har aftaler med over 200 virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Men nu siger hun, at selskabets kunder er hemmelige.

Sahra-Josephine Hjorth og Canopylabs logik må derfor være, at man godt kan markedsføre sig med samarbejder, der for længst er afsluttet, men de mange nuværende kunder vil hun altså holde hemmeligt for offentligheden.

Direktøren påstår i strid med Ekstra Bladets oplysninger, at det investormateriale, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, kun har været til internt brug, og at det var et udkast. I det endelige materiale ville der være afsender på.

Desuden mener direktøren ikke, at det er vildledende markedsføring, at en investor udtaler sig som kunde, uden det er deklareret. At den pågældende er investor, kan man finde ud af, hvis man interesserer sig for selskabet, påstår hun.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Dorthea Haldrup.