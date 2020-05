Afsløring: Multimillionær behandler psykisk syge børn under radaren

Danmarks største udbyder af private dagbehandlingsskoler har udredt, diagnosticeret og medicineret udsatte børn uden at være under tilsyn

Behandlingsskolerne underviser og behandler nogle af Danmarks mest udsatte børn og unge.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at skolerne i årevis har udredt, diagnosticeret og medicineret børn, der blandt andet har fået ADHD-medicin, uden at være tilmeldt Styrelsen for Patientsikkerheds lovpligtige behandlingsregister.

- Det er brud på loven, at de ikke er registreret. Det har man pligt til, siger Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, til Ekstra Bladet.

Han forklarer, at registreringen er afgørende for, at styrelsen kan føre tilsyn med stedet.

Mads-Frederik Damgaard, ejer af Behandlingsskolerne, er blevet mangemillionær på at tage sig af samfundets svageste. Privatfoto

Kommunerne betaler hvert år mange millioner til Behandlingsskolerne. Ud over undervisning tilbyder de blandt andet lægeundersøgelser, psykiatriske udredninger og medicinsk behandling.

- Den manglende registrering betyder, at der ikke er nogen garanti for, at den behandling, der foregår, sker sikkerhedsmæssigt forsvarligt, siger Kent Kristensen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af Ekstra Bladets henvendelse kontaktet Behandlingsskolerne, som har høringsfrist 29. maj.

Siden 2017 er børn og unge med psykiske vanskeligheder blevet behandlet på Behandlingsskolerne, selvom virksomheden ikke har været under tilsyn. Foto: Jonas Olufson

Den erfarne sundhedsjurist Kent Kristensen har ikke mange roser til ledelsen af Behandlingsskolerne, der årligt modtager millioner af skattekroner.

- Det er et ledelsessvigt af de helt store, at man ikke har styr på det, når man slår sig op på at være en behandlingsskole og slår sig op på at kunne tage sig af udsatte børn, siger Kent Kristensen til Ekstra Bladet.

- Det fortæller mig, at man ikke tager sit behandlingsansvar tilstrækkeligt alvorligt.



Derfor skal man registreres Behandlingsstedsregistret er Styrelsen for Patientsikkerheds register over behandlingssteder i Danmark. Alle behandlingssteder skal være registreret. Registret skal blandt andet sikre, at myndighederne har kendskab til de steder, hvor der foregår behandling. Derudover er det forudsætningen for, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan føre tilsyn og sikre, at behandling foregår korrekt. Styrelsen fører blandt andet tilsyn for at sikre patienternes rettigheder, og at ordination og håndtering af medicin foregår veldokumenteret og forsvarligt. Det er et behandlingssteds eget ansvar at sørge for, at de er registreret, men hvis Styrelsen for Patientsikkerhed får nys om, at der foregår behandling på et sted, der ikke er registeret, kan de lave et reaktivt tilsyn. Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen Vis mere Luk

Ifølge Kent Kristensen ville Behandlingsskolerne normalt være under særligt opsyn, fordi de tager sig af samfundets svageste børn og unge.

- Vi har det, der hedder risikobaseret tilsyn, og det er et tilsyn, hvor man særligt interesser sig for de steder, hvor risikoen for fejl er stor. Og det er den her. Det er den, når man taler om børn, og når man taler om særligt sårbare, forklarer han.

Selv forsvarer Behandlingsskolerne sig med, at de 'ikke var opmærksomme på', at de skulle lade sig registrere, da myndighederne lavede et nyt register i 2017. Skolerne har således - foruden en enkelt underafdeling - behandlet under radaren siden 2017.

Men den forklaring køber lektor Kent Kristensen ikke.

- Jeg tænker, at det er lang tid uden registrering, og jeg tænker, at når man ved, at man har en pligt til at gøre det – og når man sidder med gamle tilsynsrapporter - så kan det godt undre, at man ikke har fundet anledning til at tænke, at 'det er nu mærkeligt, vi ikke har hørt fra dem siden', siger han.

Behandlingsskolerne er den største private udbyder af dagbehandling. De har omkring 450 sårbare elever. Foto: Jonas Olufson

I et nyt opslag på deres hjemmeside skriver Behandlingsskolerne til 'bekymrede' børn og forældre, at de 'naturligvis' er under offentligt tilsyn, fordi det sikrer, at de som privat leverandør 'til fulde lever op til myndighedernes krav'.

Ekstra Bladet ville blandt andet gerne spørge den stenrige direktør og ejer af Behandlingsskolerne, Mads-Frederik Damgaard, hvordan den påstand hænger sammen med, at de netop behandler uden at være lovpligtigt registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.



Så store og dyre er Behandlingsskolerne Behandlingsskolerne er danmarks største private udbyder af dagbehandling og har ifølge deres hjemmeside cirka 450 elever. Af de 450 elever er cirka en tredjedel tilknyttet skolernes psykiatriske ambulatorium, mens to tredjedele bliver behandlet af skolernes børne- og ungdomspsykiatere. Det skriver skolerne selv på deres hjemmeside. Behandlingen af de udsatte børn foregår blandet andet på skolernes 'Behandlingscenter', som rummer henholdsvis en 'sundhedsfaglig enhed', en 'udredningsenhed' og et 'psykiatrisk ambulatorium'. Dyr fornøjelse

Ekstra Bladet har set et eksempel på en indskrivningsaftale fra 2019 mellem Københavns kommune og Behandlingsskolerne i forbindelse med indskrivning af et barn med autisme. Af den fremgår det, at kommunen betaler 28.500 kroner for undervisning på skolen og 44.000 kroner om måneden for behandlingsdelen. Således betalte kommunerne samlet set skolerne 254 millioner kroner i 2019, viser udtræk for Udbudsvagten.dk.

Vis mere Luk

Men ejeren stiller ikke op til interview. Det oplyser Anders Lehmann, ekstern kommunikationsrådgiver med speciale i krise-kommunikation, som i stedet har fremsendt følgende citat fra skolernes behandlingsleder, Søs Bredahl:

'Vi har desværre ikke har været opmærksom på, at registrering i det ny Behandlingsregister også omfattede de to afdelinger, som Behandlingsskolerne tidligere havde tilmeldt hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Det beklager vi naturligvis, og vi vil derfor hurtigst muligt foretage registrering af vores afdelinger.'

Skolerne har desuden sendt flere tilsynsrapporter fra 2016, hvor skolerne var registreret.

I de gamle rapporter konstaterede Styrelsen for Patientsikkerhed flere fejl. Alligevel bruger Behandlingsskolerne de fire år gamle tilsynsrapporter som bevis for, at behandlingen i dag foregår forsvarligt.



Ekstra Bladet har tidligere fortalt, hvordan ejeren af skolerne er blevet multimillionær og har købt et dyrt stykke skov i Sverige. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har sendt skolens nye kommunikationsrådgiver kritikpunkterne fra Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet.

'Med hensyn til lektor Kent Kristensen bekymring for kvalitet af behandling på de pågældende skoler kan vi kun gentage, at udredning og behandling bliver foretaget af faguddannet personale med mange års erfaring som speciallæger, special psykologer og sygeplejersker, der er underlagt lægeloven og/eller sundhedsloven,' skriver han om den behandling, som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har kigget over skulderen i årevis.

Kommunikationsrådgiveren er blevet hyret, efter Ekstra Bladet har fortalt, hvordan ejeren af Behandlingsskolerne, Mads-Fredrik Damgaard, er blevet multimillionær på udsatte børn.