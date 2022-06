Afsløring: Ny amputations-skandale

I Region Sjælland amputerer man langt flere ben end i andre regioner og lige så mange, som man gør i Region Midtjylland, der tidligere har erkendt at have amputeret flere end nødvendigt

Døjer man med ringe blodomløb i benene, er der dårligt nyt, hvis man bor i Region Sjælland.

Her amputerer man nemlig langt oftere hele eller dele af benet, sammenlignet med Region Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af data fra Landspatientregisteret over udførte amputationer i regionerne fra 2005-2021.

Region Sjælland har i perioden udført hele 20% flere amputationer per indbygger, end man har gjort i Region Nordjylland og Region Hovedstaden og 10% flere end i Region Syddanmark.

I alt har Region Sjælland udført 4043 benamputationer i perioden. Det er blot 0,5% færre end i Region Midtjylland målt per indbygger.

Sidstnævnte erkendte efter en ekstern undersøgelse i april måned, at regionen i en årrække har foretaget op mod 47 benamputationer om året, der kunne have været undgået.

Alarmklokker

Tallene for Region Sjælland er bekymrende, mener Søren Paaske Johnsen, der er overlæge ved Aalborg Universitetshospital samt professor og leder af Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet, der forsker i netop kvalitet i sundhedsvæsenet.

- Hvis alarmklokkerne ringer i Region Midtjylland, bør de ringe lige så højt i Region Sjælland. Ud fra de her tal er det svært at sige, at det kun skulle være Region Midtjylland, som måtte have et problem, når det kommer til at have et højt antal amputationer. Her ser det ligeså mistænkeligt ud i Region Sjælland, siger Søren Paaske Johnsen, efter at have set Ekstra Bladets data.

Han understreger dog samtidig, at det kræver en nærmere analyse for at fastslå med sikkerhed, hvad der er årsag til de høje amputationsrater.

At det skulle være tilfældigheder, der gør, at man i Region Sjælland 20 procent hyppigere har amputeret ben sammenlignet med for eksempel Region Nordjylland, finder Søren Paaske Johnsen imidlertid ganske usandsynlig.

Kvalitet

Det bakker Henrik Brønnum-Hansen, lektor ved Københavns Universitet med speciale i ulighed i sundhed, op om.

- Jeg synes, at det lyder som en stor forskel, der er i antallet af amputationer i Region Sjælland og Region Midtjylland sammenlignet med de tre andre regioner. Det er bekymrende, fordi det tyder på, at der kan være problemer med kvaliteten af behandlingen.

- Men der kan samtidig være andre forhold som for eksempel regionale forskelle i befolkningens aldersfordeling og socioøkonomiske position, der kan forklare noget af forskellen i antallet af amputationer. Man bør derfor lave en grundig undersøgelse for at fastslå årsagerne til det, siger lektoren, der i mange år har forsket i ulighed i sundhed.

Ikke så forskellige

Forskelle i befolkningerne på tværs af de fem regioner og deres generelle sundhedstilstand skal man imidlertid være varsom med at tillægge særlig meget betydning, mener Søren Paaske Johnsen.

- Når vi kigger på data, så er det altså ikke sådan, at vi har kæmpestore forskelle, når det kommer til demografi og livsstil på tværs af regionerne. At forskellene, vi ser her, primært skulle skyldes forskelle i befolkningerne, vil jeg vurdere som usandsynligt, siger professoren.

I kølvandet på amputationsskandalen i Region Midtjylland blev regionernes eget kvalitetsorgan, RKKP, i maj bedt om at lave en undersøgelse af karkirurgien i alle regioner.

