Afsløring: PET presset i Syrien-sag

PET var under politisk pres fra Justitsministeriet i Syrien-sagen, da efterretningstjenesten fik to døgn til at lave den vurdering, der endte som en blåstempling af regeringens kovending i sagen

Embedsmænd i Justitsministeriet lagde pres på PET i sagen om de danske kvinder og børn i Syrien, da sagen var på sit allerhøjeste i maj 2021, og regeringen besluttede at hente tre kvinder og 14 børn til Danmark fra al-Roj-lejren i Syrien.

Det fortæller centralt placerede kilder med kendskab til forløbet til Ekstra Bladet.

En kilde kalder det 'en forpint proces', hvor man fra ministeriets side ville have PET til at lave en vurdering, som skulle fremstå ny, så den politisk kunne bruges til at kravle ned fra det træ, regeringen var klatret op i.

En anden beskriver, at man i PET klart fornemmede, at vurderingen skulle bruges som direkte argument for regeringens kursskifte.

Hård kritik

Ekstra Bladets gennemgang får nu Dansk Folkepartis Peter Skaarup til at kræve sagen kulegravet.

- Vi vil have kortlagt præcis, hvad der er foregået. Det er en pine, hvis offentlige myndigheder skal tvinges ud i at ændre formuleringer, som de ikke af egen drift har interesse i, og det er magtmisbrug og magtforskydning. Det skal vi ikke finde os i, siger han.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup retter nu en skarp kritik af Justitsministeriet. Foto: POLFOTO

Samtidig kalder Radikale Venstres retsordfører, Samira Nawa, de nye oplysninger 'bekymrende', og mener, at sagen læner sig opad den politisering af embedsværket, som partiet forleden kritiserede regeringen for

- Det her lægger til i rækken af forhold, som peger i retning af en af regering, som er magtfuldkommen og som skyder embedsmænd foran sig, siger hun.

'Lige festligt nok'

Sagens omdrejningspunkt er en PET-vurdering, der blev offentliggjort 18. maj 2021 på et pressemøde af justitsminister Nick Hækkerup (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og PET-chef Finn Borch.

PET's vurdering lød, at det var bedst for Danmarks sikkerhed at hente de tre kvinder og deres børn hjem.

På samme pressemøde annoncerede regeringen, at man derfor nu ville hente dem til Danmark.

Før pressemødet havde en task force undersøgt sagen i seks uger. Task forcen var blevet nedsat, efter Ekstra Bladet havde afsløret, hvordan flere ministeriet havde hemmeligholdt advarsler fra Forsvarets Efterretningstjenste om, at Islamisk Stat smugler børn ud af lejrene i Syiren.

Justitsminister Nick Hækkerup og den øvrige regering foretog på et pressemøde i maj en kovending og besluttede med afsæt i et PET-vurdering at hente 14 børn og tre kvinder hjem fra Syrien. Foto: Ritzau Scanpix

Arbejdsgruppen skulle undersøge, om man kunne hente de i alt 19 danske børn uden deres mødre. Regeringen ville nemlig ikke hente kvinderne.

Ideen om at hente mødrene blev afskrevet som "lige festligt nok", som statsminister Mette Frederiksen udtrykte det fra Folketingets talerstol i marts 2021. Det var ikke desto mindre netop det, der endte med at ske. Men her kommer PET's vurdering i spil.

Fik to dage

Oprindeligt skulle task forcens rapport være fremlagt 15. maj. Men da dagen nærmede sig, blev offentliggørelsen udskudt til den 18. maj.

Det viser sig nu, at det skyldes, at PET blev sat på overarbejde.

Søndag den 16. maj fik efterretningstjensten således en bestilling fra Justitsministeriet om at vurdere, hvordan man ud fra et 'sikkerhedsmæssigt' perspektiv skulle håndtere familierne. PET blev ikke bedt om at vurdere situationen for de tre øvrige kvinder og deres fem børn.

PET fik to dage til at give sin vurdering, og det er den proces, som kilderne kalder 'forpint', da man i PET oplevede det som en bunden opgave: At komme op med noget, som regeringen kunne bruge til at skifte holdning med.

PET sendte et udkast til vurderingen 18. maj. Herefter sendte Justitsministeriet nogle kommentarer, før den endelige version blev sendt senere samme dag.

Fjernede dato

Justitsministeriet og PET har givet Ekstra Bladet afslag på at se de centrale dokumenter i sagen. Det er derfor ikke muligt at opklare, om man i PET har lavet telefonnotater eller andet, der kan kaste lys over, om Justitsministeriet har blandet sig i, hvad PET skulle skrive og hvordan.

Det eneste, Ekstra Bladet kan få indsigt i, er, at der i det oprindelige udkast var skrevet, at PET fik bestillingen søndag den 16. maj. Den dato er fjernet i den endelige version. Men det er ikke muligt at få opklaret, om det er efter ønske fra Justitsministeriet eller PET's egen beslutning.

Peter Skaarup stillede få dage senere - den 25. maj - et spørgsmål til Nick Hækkerup i sagen. Han ville vide, om Justitsministeriet havde rettet i PET's formuleringer. Men trods fem ugers sagsbehandling svarede Justitsministeriet ikke på spørgsmålet, da det kom i begyndelsen af juli.

- Nu vil vi have regeringen til at forklare, hvad der foregået i korrespondance mellem PET og Justitsministeriet og regeringen. Vi vil stille spørgsmålet igen – er der rettet eller ej? Vi vil bede om reelt svar om at der rettet, hvad er rettelserne, hvad leverer PET, og hvad har regeringen bedt om at blive justeret, siger retsordføreren.

PET: Ingen blandede sig

I en skriftlig kommentar forsikrer PET om, at ingen har blandet sig i PET's faglige vurdering:

'Hverken Justitsministeriet eller andre blandede sig i PET’s faglige vurdering, som overordnet lå i tråd med de vurderinger vedrørende udrejste og hjemvendte, som fremgår af VTD af marts 2021,' skriver PET, som samtidig påpeger, at man ikke tidligere har lavet en konkret vurdering af, om det vil være bedst for Danmarks sikkerhed at hente de tre kvinder og deres børn eller ej.

''PET (har) ikke tidligere har foretaget vurdering af, om det ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning vil være bedst at tage konkrete personer hjem eller lade dem blive i nærområdet,' skriver PET.

Chef for PET, Finn Borch Andersen. Foto: POLFOTO

Justitsministeriet kalder det normalt, at der er dialog mellem PET og ministeriet:

'Vurderingen skulle forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter af om nødvendigt at tilbyde evakuering af både de tre danske mødre og deres børn til Danmark,' skriver ministeriet.

Justitsministeriet har imidlertid ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt PET blev presset af ministeriet, og hvorfor man undervejs fjernede en dato fra PET-vurderingen.