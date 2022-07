Afsløring: Skandale vokser i region

Når det kommer til at forebygge amputationer af ben, ligger Region Sjælland på en klar sidsteplads. Regionsrådsformanden har ellers tidligere afvist, at der skulle være problemer med behandlingen i regionen

Ved du noget, eller har du selv haft et kritisabelt behandlingsforløb? Så kontakt journalisterne på MR@eb.dk eller cjd@eb.dk.

Region Sjællands arbejde med ben og amputationer tager nu endnu en dyster drejning.

Behandlinger, der skal forebygge amputation af ben, foretages nemlig langt sjældnere i Region Sjælland sammenlignet med de andre regioner.

Desuden er patienterne tilsyneladende endnu dårligere stillet end i Region Midtjylland, der for nylig indrømmede at have foretaget op mod 47 unødige benamputationer om året.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af aktindsigt i antallet af karkirurgiske behandlinger vedrørende ben, som regionerne har udført fra 2005-2021.

Martin Luffe fik amputeret sit ben og føler sig svigtet af hospitalet.

Markant færre indgreb

Karkirurgi er indgreb, der skal forbedre blodomløbet, i dette tilfælde i benene, og som derfor skal forhindre amputation.

Tallene viser, at Region Sjælland i perioden har udført hele 26% færre karkirurgiske indgreb vedrørende ben end Region Midtjylland, der har udført næstfærrest.

Antallet af behandlinger i Sjælland er mere end halveret siden 2015. Samtidig har antallet af amputationer sat rekord i både 2018 og 2019.

Ekstra Bladet kunne for nylig afsløre, at Region Sjælland de seneste 17 år har amputeret langt flere ben end andre regioner og lige så mange som i Midtjylland.

Artiklen fortsætter under tabellen ...



Ikke det man ser

Bekymrende, lyder det fra eksperter.

- Høje amputationsrater bør normalt være ledsaget af høj karkirurgisk aktivitet, for det viser, at man har gjort alt, der har været muligt, for at undgå amputation. Hvis man har et velfungerende behandlingstilbud, så vil man forvente, at der i regioner med en høj amputationsrate også er mange karkirurgiske behandlinger. Det er tilsyneladende ikke det, man ser i Region Sjælland, siger Søren Paaske Johnsen, efter at have set Ekstra Bladets data.

Han er overlæge ved Aalborg Universitetshospital samt professor og leder af Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet, der forsker i netop kvalitet i sundhedsvæsenet.

Ifølge ham ser det klart ud til, at Region Sjælland har en for lav kapacitet til at udføre karkirurgiske indgreb.

'Tværtimod'

Professor og overlæge i karkirurgi ved Odense Universitetshospital Jes Sanddal Lindholt finder særligt det faldende antal behandlinger siden 2015 bekymrende.

- Vi ser ikke nogen indikationer på, at behovet for karkirurgisk behandling er faldende. Tværtimod. Alligevel ses der faldende karkirurgisk aktivitet, samtidig med at amputationstallet stiger i regionen. Det er bekymrende, siger han.

Han vil dog ikke spå om, præcis hvad årsagerne er til udviklingen.

Artiklen fortsætter under figuren ...



Ingen god forklaring

Formand for regionsrådet i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), havde ikke lyst til at stille op til interview, da Ekstra Bladet for nogle uger siden henvendte sig om regionens høje amputationsrate.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Heino Knudsen er formand for regionsrådet i Region Sjælland. Han har stadig ikke lyst til at stille op til interview. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

På Facebook gav socialdemokraten dog udtryk for, at det høje antal amputationer i regionen skulle ses i lyset af, at borgerne i Region Sjælland har en generelt dårligere sundhed end i de andre regioner.

Samtidig var der en tro på, at patienterne i regionen fik den rette hjælp, lød det videre. Til denne historie ønskede formanden heller ikke at stille op til interview. I stedet skrev regionen i en mail, at regionens akutte karkirurgiske patienter blev behandlet på Odense Universitetshospital, hvorfor dataet ikke kunne bruges.

Jes Sanddal Lindholt er overlæge på karkirurgisk afdeling på OUH, der også behandler patienterne fra Region Sjælland. Han oplyser, at de på OUH rigtigt nok omkring 2011 indgik en aftale om at tage akutte patienter fra Sjælland, men man har dog ikke oplevet, at langt flere patienter fra Sjælland de senere år har fundet vej til hospitaler i Syddanmark.

Svært at redde

Samtidig vil de akutte patienter være i en så dårlig forfatning, at det kan være meget svært at redde benet alligevel, og der bør sættes tidligere ind for at undgå, at en akut situation opstår, fortæller Jes Sanddal Lindholt videre.

Hvordan Jes Sanddal Lindholts udsagn hænger sammen med Region Sjællands forklaring, har Heino Knudsen ikke ønsket at svare på. Han har heller ikke villet forklare, hvordan det hænger sammen med, at regionen samtidig med faldet i forebyggende behandlinger også har det højeste antal amputationer i 17 år.

Artiklen fortsætter under figuren ...



Intet tyder på det

I data for forebyggende behandlinger er der da heller intet, der tyder på, at regionens forklaring holder vand. Blandt andet fordi antallet af behandlinger i Syddanmark fra 2015 også er faldet en smule.

At en høj amputationsrate og få forebyggende behandlinger skulle dække over en grundlæggende god forebyggende behandling er ganske usandsynligt, vurderer også Søren Paaske Johnsen.

- Der synes umiddelbart kun to alternative forklaringer til en for lav karkirurgisk behandlingskapacitet. Enten er et stort antal patienter blevet behandlet i andre regioner, hvilket intet i data dog tyder på. Eller at der i Region Sjælland skulle være et meget større antal patienter end i de andre regioner, som takker nej til karkirurgisk behandling. Dette forekommer også usandsynligt, siger han.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...



Også Henrik Brønnum-Hansen, lektor ved Københavns Universitet med speciale i ulighed i sundhed, finder tallene bekymrende.

På spørgsmålet om, hvorvidt han kan finde nogen som helst forklaring på, at Region Sjælland skulle tilbyde lige så god behandling som andre regioner, lyder det kortfattet:

- Nej. Men jeg kan ikke udelukke, at der kan findes nogle, siger han.