Afsløring: Skandaleskole i kontraktfusk

Ekstra Bladet har senest fortalt, hvordan Egmont Fonden stoppede sin støtte til foreningen Danske Skoleelever efter mistanke om misbrug. I dag kan Ekstra Bladet så afsløre, at ledelsen i Danske Skoleelever i 2017 gav to ansatte besked på at underskrive en forfalsket kontrakt netop vedrørende Egmont Fonden

32-årige Simone Weng Facondini fik i udgangen af 2017 det, hun selv opfattede som en pistol for panden, da ledelsen i Danske Skoleelever pludselig præsenterede hende for nogle foruroligende stykker papir.

- Jeg fik besked på at skrive under på en kontrakt, hvori der var nogle decideret forkerte oplysninger i forhold til min ansættelse, fortæller hun.

- Jeg nægtede at skrive under på noget, der simpelthen ikke var rigtigt. Da jeg sagde det, fik jeg at vide, at jeg så skulle registrere alle mine timer halvandet år bagud. Jeg blev trængt op i en krog, for det kunne jeg jo heller ikke gøre på en tilnærmelsesvis sandfærdig måde, og efter længere tids tovtrækkeri var der til sidst ikke nogen anden udvej end at sige mit job op.

Egmont Fonden klodsede bremsen

Ekstra Bladet kunne i forrige uge afsløre, hvordan Egmont Fonden i 2019 helt ekstraordinært stoppede sin støtte til Danske Skoleelever, fordi fonden havde en mistanke om, at Danske Skoleelever misbrugte fondens millioner.

Og kontrakten, som Simone Weng Facondini fik besked på at underskrive, drejede sig da også om netop Egmont-projektet.

Af den ’nye’ kontrakt fremgik det nemlig, at Simone Weng Facondini som konsulent og projektleder i Danske Skoleelever primært havde arbejdet med Egmont-projektet. Og det var ifølge den tidligere ansatte langtfra tilfældet.

- For jeg havde i lige så høj grad også arbejdet på et projekt, der var finansieret af A.P. Møller Fonden. Så det passede simpelthen ikke.

Og de urigtige oplysninger om arbejdsopgaverne var ikke det eneste, der alarmerede Simone Weng Facondini. De ansvarlige havde nemlig også fiflet med datoen.

Du kan se den falske kontrakt i artiklen her.

’Noget regnskabsteknisk’

Simone Weng Facondini er ikke den eneste, der dengang blev bedt om underskrive den falske kontrakt.

En daværende kollega, 38-årige Tabita Amstrup, fik nøjagtig samme ordre.

- Jeg syntes, det var meget mærkeligt, for på det tidspunkt havde jeg ikke ret meget med Egmont-projektet at gøre. Derudover havde vi indtil da underskrevet alle kontrakter digitalt, men lige i dette tilfælde skulle jeg pludselig skrive under på et fysisk stykke papir, fortæller Tabita Amstrup, der ligesom Simone Weng Facondini endte med at forlade Danske Skoleelever som følge af sagen.

- Da jeg spurgte ledelsen til de forkerte oplysninger i kontrakten, fik jeg at vide, at det ’bare var noget regnskabsteknisk’, som jeg ikke skulle bekymre mig om. De nægtede at korrigere den, så mine arbejdsopgaver og datoen passede, og det fik jo bare alle mine alarmklokker til at ringe, siger hun.

Hvor blev millionerne af?

Simone Weng Facondini fortæller, at hun som konsulent og projektleder på både A.P. Møller- og Egmont-projektet længe havde undret sig over Danske Skoleelevers forvaltning af fondsmidlerne, da hun blev præsenteret for den falske kontrakt.

- Jeg fik på et tidspunkt at vide, at pengene var ved at slippe op, og det undrede mig meget. Det var to store million-projekter, og jeg undrede mig fra starten over, hvor pengene var blevet af, for jeg kunne ikke - hverken i mit virke som konsulent eller projektleder og med det indblik, jeg deraf havde i projekterne - se, at vi skulle have brugt så mange millioner på det, vi udviklede, siger hun og tilføjer, at hun af samme årsag var én af flere, der sidenhen henvendte sig til fondene med sine bekymringer.

Hun er derfor lettet over nu at kunne læse, at Egmont Fonden stoppede sin støtte, og hun håber, at hun ved at fortælle sin historie kan være medvirkende til, at der reelt sker noget.

- Jeg ønsker inderligt, at den måde, som foreningen er blevet drevet på, og den måde, hvorpå foreningen udnytter de frivillige kræfter, stopper. Det burde være stoppet for længst.

Ekstra Bladet har været i kontakt med både Egmont Fonden og A.P. Møller Fonden. De ønsker ikke at udtale sig i denne del af sagen.