Afsløring smadrede Tommy og naboernes økonomi: - Vores huse er usælgelige

– Vi har vænnet os til det.

Thyra Holst kigger ud over markerne fra sit hus på Bjergvang i Skrydstrup, hvor fire F-16-jagere brølende stiger op bag grantræerne. De potente kampfly spreder sig hurtigt i en vifte og efterlader Thyra og hendes mand, Frank, med et buldrende efterdrøn som efter et voldsomt tordenskrald.

Men selvom der i går i løbet af blot en halv time lettede omkring 25 jagerfly i kort afstand fra den vejplejede have, så har det sønderjyske ægtepar lært at leve med de larmende naboer.

– Når de er fløjet, er der jo fred og ro. Så er der kun den dejlige natur. Og jeg nyder udsigten over markerne. Det er næsten lige så godt som havudsigt, lyder det fra Thyra.

Til gengæld er der noget, der kan give både hende og Frank nervøse tics. Når de gamle F-16-jagere skal erstattes af de nye F-35, er der nemlig udsigt til markant mere larm. Faktisk er det kommet frem, at de nye kampfly vil larme 50 procent mere end de nuværende. Af samme årsag blev forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i går indkaldt til endnu et samråd.

Frank og Thyrs hus blev fornyligt vurderet af en ejendomsmægler. Prisen er halveret. Foto: Anita Graversen

– Det er voldsomt med 50 procent mere larm. Det ved jeg slet ikke, om vi kan holde ud. I forvejen har vi målt 89 decibel på terrassen, siger Frank.

89 decibel er på linje med lyden fra en rundsav.

En ting ved han dog. Sagen har allerede haft alvorlige konsekvenser for parrets privatøkonomi.

Siden det kom frem, at de nye kampfly var en hel del mere larmende end de nuværende, er ejendomsmarkedet i Skrydstrup næsten frosset totalt til.

Ingen køber

Ingen ønsker at købe – i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt og da slet ikke på Bjergvang, hvor boligerne ligger tættest på flyvestationen. Meldingen fra den ejendomsmægler, som Thyra og Frank fik til at vurdere deres hus her for nylig, var ikke opløftende.

– Vores hus har faktisk mistet halvdelen af sin værdi. Og det gælder jo alle her. Med de forbedringer, vi har lavet, stod vores hus til cirka 1,3 millioner kroner. Nu mener ejendomsmægleren, at det er mellem 500.000 og 600.000 kroner værd. Hvis vi i det hele taget kan sælge det. Og det mener han faktisk ikke, at vi kan, forklarer Frank Holst.

Lidt længere henne ad Bjergvang møder vi Tommy Jensen og hans kone, Susanne. Også dette ægtepar har direkte udsigt til flyvestationens høje trådhegn på den anden side af marken.

For Tommy rummer dagens samråd ingen håb. Her er det igen spørgsmålet, om Folketinget er blevet ordentligt informeret om den reelle støj, der er på bordet. Om Folketinget er blevet vildledt. For en minister er det en alvorlig sag. Men for Tommy er det varm luft.

Ministeren: Vi følger praksis Det har ikke været muligt at få et interview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), som endnu ikke har lagt sig fast på, hvordan de berørte borgere skal kompenseres for støjgenerne. Altså om de eksempelvis kan blive eksproprieret. 6. december Forsvarsministeriet vil præsentere den endelige model på et borgermøde i Vojens 6. december i år. Men i et mailsvar oplyser forsvarsministeren: ’Forsvarsministeriet har endnu ikke lagt sig fast på en model for kompensation, men pejlemærket er at følge praksis for støjkompensation, hvilket forventeligt vil indebære, at kompensationsordningen baseres på tilskud til støjsikring eller tilbud om frivilligt opkøb alt efter omfang af støjbelastning’.

Det er noget pjat

– Det er jo noget pjat. Spild af tid, vil jeg kalde det. Det er bare valgkampen, der er gået i gang. Selvfølgelig larmer de nye kampfly. Det vidste alle. Og selvfølgelig ville de være blevet købt uanset hvad. Den her sag handler ikke om det. Det handler om at behandle de folk ordentligt, der bliver ramt af støjgenerne, lyder det fra Tommy.

Den virkelig slagsmål kommer da også til at stå om de mulige erstatninger og den hjælp, som de støjplagede beboere i en del af Skrydstrup muligvis kan få.

Her er der foreløbig lagt op til, at man kan få et tilskud til at støjsikring af sit hjem, f.eks. til indkøb af tre-lags-vinduer. Og så er der lagt op til, at nogle kan få et såkaldt frivilligt tilbud om opkøb af deres hjem.

– Vores huse er usælgelige, lyder det fra Tommy Jensen. Foto: Anita Graversen

– Men det er ikke godt nok. Hvis vi skal sælge vores hus frivilligt til markedspris, så betaler vi jo hele prisen. Nej, vi skal have et reelt tilbud om, at vores huse kan blive eksproprieret. Så kan vi få en reel erstatning.

– Det handler om at vågne op og følge den lovgivning, der gælder, når der f.eks. bliver anlagt en motorvej tæt ved ens hjem, mener Tommy.

Han lægger sagen skarpt frem:

– Vores huse er usælgelige. Stavnsbåndet blev indført her, da det kom frem, hvor meget de fly larmer. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal bære det tab alene, siger han.

Typisk letter kampflyene klokken 10 og klokken 13 hver dag. På denne dag kom der en hel del fly på vingerne ved 14-tiden. Det veksler lidt. Nu er der til gengæld ro, og i en have kort derfra går Monika og Knud Erik Jørgensen og pusler i deres have. Også de er berørt af sagen.

Monika og Knud Erik betaler prisen for larmen. Foto: Anita Graversen

– Jeg har arbejdet på flyvestationen. Det har været en fantastisk arbejdsplads, og selvfølgelig skal den blive her. Men os, der betaler prisen for larmen, skal også behandles ordentligt, lyder der fra Knud Erik.

De holder begge af at bo i Skrydstrup og vil meget nødig derfra. Men larmen fra de nye kampfly kan ændre billedet.

– Jeg er 66, og min mand er 67. På et tidspunkt skal vi jo herfra. Men kan vi sælge huset til den tid? Det kan jeg godt tvivle på. Vi risikerer at blive stavnsbundet, lyder det fra Monika.